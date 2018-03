Polska - Korea Płd. Taras Romanczuk po debiucie w reprezentacji Polski

Debiut w reprezentacji Polski za tobą. Obawiałeś się tego meczu i w ogóle całego zgrupowania?

- Zastanawiałem się, jak to wszystko będzie wyglądać, jak przyjmie mnie drużna. Większość zawodników reprezentacji Polski na co dzień gra w bardzo dobrych ligach i europejskich pucharach, dlatego stres był na pewno. Ale z czasem się przyzwyczaiłem, wszyscy mi pomagali. Całe zgrupowanie oceniam pozytywnie, jestem bardzo zadowolony.

A przed samym spotkaniem z Koreą Płd. stres był?

- Był na rozgrzewce. Później, kiedy wyszliśmy już na mecz, wszystko minęło i skupiłem się tylko i wyłącznie na grze. Nie bałem się się jednak, bo wiedziałem, jakich zawodników mam obok siebie na boisku. Zdawałem sobie sprawę, że z takimi piłkarzami w składzie, wszystko pójdzie dobrze.

I szło dobrze, ale tylko w pierwszej połowie. W drugiej gra się trochę posypała. Dlaczego?

- Trener chciał przetestować różnych zawodników i różne rozwiązania, na pewno wiedział co robi. W drugiej połowie rywale zagrali zdecydowanie odważniej, zaczęli stosować wyższy pressing, i trochę się przez to pogubiliśmy. Najważniejsze w tym spotkaniu było jednak to, że pokazaliśmy charakter i udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie walczyć do końca.

Przybliżyłeś się do wyjazdu na mundial?

- Nie wiem czy po jednym meczu, można tak powiedzieć. Teraz muszę pokazać swoją formę w Jagiellonii, jeżeli będzie wysoka, to wtedy będzie można myśleć o wyjeździe do Rosji.

Trudno grało się w ustawieniu z trójką obrońców?

- To był mój pierwszy mecz w takim ustawieniu, ale dzięki podpowiedziom obrońców czułem się w nim normalnie. Koledzy mnie wspierali, co dodało mi odwagi i pewności siebie.

Jesienią mówiłeś, że reprezentacja Polski ma wielu znakomitych zawodników, i trudno będzie wygrać z nimi rywalizację o miejsce w składzie. Ale teraz się udało. Uważasz, że dołączyłeś już do ich grona?

- Nie wiem, ciężko stwierdzić coś takiego. Dostałem szansę, bo trener chciał mnie sprawdzić. Mam nadzieję, że pokazałem się z dobrej strony.

Jesteś pod wrażeniem Stadionu Śląskiego?

- Pierwszy raz grałem na takim stadionie i przed taką publicznością. Atmosfera była niesamowita.

Ile znaczy dla ciebie gra w jednym zespole z Robertem Lewandowskim?

- Bardzo dużo, to na pewno niesamowite przeżycie. Jednego dnia oglądasz jego dokonania w Lidze Mistrzów, a następnego grasz w nim jednym zespole. To wielki zastrzyk pozytywnej energii i motywacji do dalszej pracy, a także dowód na to, że się rozwijam.