Bohater Zieliński, pracowity Grosicki, Lewandowski mógł być bardziej skuteczny. Oceny Polaków po meczu z Koreą

Wojciech Szczęsny 5. W pierwszej połowie miał co najmniej trzy ważne interwencje. Wszystkie skuteczne i efektowne. Najpierw pewnie, choć na raty, obronił strzał Lee Jae-Sunga. Uratował nas też w sytuacji gdy na jego bramkę pędził Hwang Hee-Chan. Rzucił się pod jego nogi i wygarnął mu piłkę. Wyłapał też strzał z wolnego Son Heung-Mina, co prawda wypuścił z rąk futbolówkę do boku, ale nie miało to konsekwencji. O polską bramkę, w pierwszej połowie martwić się nie musieliśmy. Dobry mecz gracza Juventusu.

Łukasz Skorupski 4-. Drugą połowę rozpoczął znakomita interwencją, gdy po strzale rywala z bliskiej odległości instynktownie obronił nogami. Kilka razy musiał też być czujny na przedpolu, bo Koreańczycy w drugiej odsłonie zagrali bardziej agresywnie. Nie widać było po nim, że to bramkarz, który cyklicznie siedzi na ławce. Przy pierwszym golu Korei z dystansu być może mógł zareagować szybciej. Za drugą bramkę ciężko go winić.

Artur Jędrzejczyk 3. W ofensywie przydałoby mu się więcej szybkości i dynamiki. Wydawało się, że czasem był o jedno tempo spóźniony. Jak zwykle miał swoje sytuacje po walce w powietrzu. W pierwszej połowie był nawet bliski pokonania Kim Seung-Gyu. W pozycji prawego wahadłowego nie czuł się jak ryba w wodzie, ale w reprezentacji było to dla niego nowe doświadczenie. W listopadowych meczach z Urugwajem i Meksykiem grał jako prawy obrońca. Zresztą tak też kończył spotkanie z Koreą, bo jego miejsce po wejściu na boisko zajął Tomasz Kędziora.

Łukasz Piszczek 4. Przyzwyczaił nas do lepszej formy i w defensywie i z przodu. W pierwszej połowie w prostej akcji stracił piłę pod bramką Korei, właściwie to podał ją rywalowi. Poszła groźna kontra. Innym razem wraz z Kamilem Glikiem pogubił się nieco przy długim dograniu do Hwang Hee-Chana. Ostatecznie jednak, z nim na boisku, Polska gola nie straciła. Piszczek został zmieniony po 45 minutach.

Thiago Cionek 3. Drugą połowę zaczął od dziwnego wybicia piłki w polu karnym, ta trafił pod nogi rywala na 8 metr, było groźnie. Kilka razy sfaulował też Koreańczyków. W drugiej odsłonie spotkania więcej było w naszej defensywie chaosu. Cionek nie stwarzał warunków do uspokojenia gry.

Kamil Glik 4. Chociaż nie był to jego najlepszy mecz, w pierwszej połowie o defensywę martwić się nie musieliśmy. Nawet gdy Glik w jednej z akcji rywali źle się ustawił czy nie zdołał zatrzymać przelatującej koło niego piłki nic złego nam się nie działo. Inaczej wyglądało to gdy został zdjęty z boiska po 66 minutach gry. W polskiej obronie więcej było nieporozumień.

Michał Pazdan 3+. Przy drugim golu dał minąć się Koreańczykowi, który wyłożył piłkę na środek boiska. Tak straciliśmy pierwszą bramkę. Lepiej funkcjonował z Glikiem i Piszczkiem. Niewidoczny przy stałych fragmentach gry.

Maciej Rybus 4. W meczu z Nigerią nie grał, przez pierwszą część zgrupowania walczył z infekcją. We wtorek jednak fizycznie prezentował się bardzo dobrze. Na początku spotkania popisał się ładną akcją z lewej strony, w której sprytnie minął rywala, zabrakło jej skuteczniejszego wykończenia. Wykonywał niektóre stałe fragmenty gry, ale w teoretycznie groźnych sytuacjach, wrzucał piłkę za nisko lub nieprecyzyjnie. W drugiej połowie po którymś z kolei faulu dostał żółta kartkę. Koledzy często dogrywali mu piłkę i liczyli na dobra współpracę z Grosickim. Sprawiał problemy na lewej stronie, ale też kilka razy podjął gorszą decyzję czy stracił piłkę.

Taras Romanczuk 4-. Może na początku złapał go lekki debiutancki stres? To zbyt daleko wypuścił sobie piłkę, innym razem dał oszukać się rywalowi konstruującemu groźną kontrę. Z biegiem minut wyglądało to lepiej. Romanczuk dobrze ustawiał się na boisku, precyzyjnie dogrywał kolegom, a nawet jak coś nie poszło po jego myśli, wytrwale biegał za rywalem i grał z dużym poświęceniem.

Zagrał godzinę. To co odróżnia go od Krychowiaka, to że był mniej widoczny w ofensywie. Nie próbował dłuższych zagrań, czy strzałów z dystansu.

Krzysztof Mączyński 3+. Mączyński z reprezentacji Polski pokazał się ciut lepiej od Mączyńskiego znanego z Legii. Zaliczył ładną asystę w tempo dogrywając do pędzącego na bramkę Korei Grosickiego. Mógł bardziej być agresywniejszy i lepiej ustawiony przy bramkowych akcjach gości. Lepsza w jego wykonaniu był pierwsza połowa.

Piotr Zieliński 5. Bohater spotkania. Za kadencji Adama Nawałki nigdy nie udało mu się strzelić gola w kadrze, notował za to sporo asyst. Królem dobrych i ważnych podań był też w meczu z Koreą. Miał znakomity przegląd pola, wyczucie i precyzję, gdy wspaniałym podaniem na wolne pole otworzył Lewandowskiemu drogę do bramki rywali. Podobną piłkę posłał też Grosickiemu. Przy stracie pierwszego gola mógł bardziej zdecydowanie doskoczyć do jego strzelca, przy którym stał. Charakter pokazał jednak w ostatniej minucie meczu gdy po pięknym strzale zza pola karnego dał nam zwycięstwo. To dzięki niemu kończyliśmy ten mecz w dobrych humorach.

Kamil Grosicki 5. Jak zwykle szybki i chętny by napędzać nasze akcje. W pierwszej połowie precyzyjnie dograł na głowę do Lewandowskiego, znakomicie poprowadził też akcję lewą stroną w której przed nim był już tylko bramkarz. Sędzia niesłusznie dostrzegł spalonego. Kilka razy sprytnie przejął piłkę. Koledzy częściej wybierali jego stronę boiska, przez co Polska częściej atakowała lewym korytarzem. W 32. minucie znów popisał się znakomitym podaniem do Lewandowskiego i zaliczył asystę przy jego golu. Sam trafił w ostatnich sekundach pierwszej połowy, wykorzystując sytuację sam na sam. Warto przypomnieć, że zgrupowanie zaczął z problemami zdrowotnymi. Jeden z jaśniejszych punktów spotkania.

Robert Lewandowski 5-. Od początku cofał się po piłkę, był mocno pilnowany. Powinien strzelić gola już po 12 minutach gry. Wychodząc sam na sam z bramkarzem rywali źle przyjął futbolówkę, która dziwnie mu odskoczyła. Zmarnowanie takiej okazji na mundialu łatwo z głowy nie wyleci. Rywale kilka razy go faulowali, co przełożyło się na dobre sytuacje i stałe fragmenty. Miał kilka sytuacji. Po strzale głową najpierw trafił zbyt blisko środka bramki, ale w drugiej próbie fenomenalnie zmienił tor lotu piłki po wrzutce Grosickiego i cieszył się z 52 bramki w reprezentacji.

Łukasz Teodorczyk 2+. Wszedł za Lewandowskiego. Sytuacji nie miał wdzięcznej, gdyż Polska w drugiej połowie grała bardziej defensywnie. We właściwie dwóch swoich okazjach najpierw strzelił za lekko. Innym razem nie oddał czystego strzału. Czasem mógł przytrzymać dłużej piłkę i zachęcać kolegów do mozolniejszego jej rozgrywania. Ofensywa Polski w drugiej połowie nie miała czym straszyć rywali.

Arkadiusz Milik 4-. Miał momenty, w których pokazywał dawną jakość. To dobrze dograł Kędziorze do boku, innym razem sprytnie zastawił się w polu karnym, obrócił i oddał niecelny strzał. To próbował uderzyć głową. Widać było u niego głód gry. Mimo tylko 30 minut pozostawił wrażenie, że wciąż może być olbrzymim wzmocnieniem kadry. Kolejne tygodnie i gra w Napoli powinny działać na jego korzyść.

Rafał Kurzawa i Tomasz Kędziora grali za krótko by ich oceniać.