Polska - Korea Płd. 3:2. Tae-yong Shin: Martwi mnie trochę ta stracona bramka w samej końcówce

Do 84. minuty Polska kontrolowała mecz z Kore±, potem straciła dwa gole, ale wygrała 3:2 dzięki kapitalnej bramce Piotra Zielińskiego.

- Wyszli¶my bardzo zmotywowani na drug± połowę. Ale ta stracona bramka w samej końcówce trochę mnie martwi. To już nie pierwszy raz, podobnie było w meczu Irlandi± Północn± [porażka 1:2 po straconym golu w 86. minucie] - przypomniał Tae-yong Shin.

- Polska jest bardzo silna, gra podobnie do reprezentacji Niemiec, ale my dzisiaj też rozegrali¶my dobry mecz. Co prawda nie do końca wyszedł nam pomysł na grę w ustawieniu z trójk± obrońców, ale trenowali¶my je tylko na jedynym treningu - zdradził szkoleniowiec.

I dodał: - Ale cieszę się. Mimo tej straconej bramki walczyli¶my do końca. Wszyscy piłkarze pokazali zaangażowanie i motywację. Zagrali na maksa. To był pożyteczny test. Dał nam dużo materiału do analizy.

Polska zagrała z Kore± Południow±, bo na mundialu w Rosji zmierzy się z Japoni±. Wtorkowy rywal miał j± przypominać, ale czy przypominał?

- Już to mówiłem, ale powtórzę: Japonia ma trochę inny styl, niż my. Nie chcę się wypowiadać, kto będzie faworytem starcia na mundialu - zakończył Tae-yong Shin.