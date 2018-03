Okiem za Tarasem Romanczukiem. Debiutant przeszedł próbę

W wygranym spotkaniu z Koreą Południową (3:2), na murawie Stadionu Śląskiego w Chorzowie rozegrał godzinę. Godzinę, która wystarczyła mu do tego, by pokazać, że na powołanie i miejsce w kadrze w pełni zasługuje.

Niemal 30 celnych podań, trzy dobre dośrodkowania, pięć ważnych odbiorów, trzy udane wślizgi i kilka wygranych pojedynków. Praca w defensywie i ofensywie, dominacja w środku pola i dobra współpraca z Krzysztofem Mączyńskim. W 60 minut spędzonych na boisku w spotkaniu z Koreą Południową Taras Romanczuk pokazał się z dobrej strony, i udowodnił, że jego powołanie to nie przypadek.

Jak Krychowiak

Adam Nawałka powołanie Romanczuka tłumaczył tym, że jest to zawodnik o charakterystyce przypominającej Grzegorza Krychowiaka. I już niemal od samego początku spotkania Ukrainiec z polskim paszportem pokazał, że są to słowa uzasadnione. Romanczuk - poza kilkoma pierwszymi minutami, w których na chwilę zablokowała go presja - był aktywny, szukał gry, i na wzór Krychowiaka, cofał się po piłkę aż do linii obrony, by otrzymać podanie i rozpocząć konstruowanie akcji.

Z każdą kolejną minutą prezentował się coraz lepiej. Świetnie współpracował z Krzysztofem Mączyńskim, z którym całkowicie zdominował środek pola, i wyłączył z gry Woo-young Junga i kapitana reprezentacji Korei Południowej, Sung-yuenga Ki. Wiele razy stawał również naprzeciw najlepszego piłkarza gości, Heung-min Sona, na co dzień występującego w Tottenhamie, z pojedynków z nim najczęściej wychodził zwycięsko.

26-latek najlepiej prezentował się w ostatnim kwadransie pierwszej części spotkania. Wówczas uaktywnił się w ofensywie - popisał się bardzo dokładnym przerzutem na lewą stronę do Macieja Rybusa, który następnie posłał bardzo groźne podanie w pole karne. W 31. minucie sam groźnie dogrywał w „szesnastkę” Koreańczyków, a kilka minut później uratował biało-czerwonych przed utratą bramki, kiedy, po niepewnej interwencji Wojciecha Szczęsnego, wyprzedził rywala i wybił piłkę na rzut rożny.

Po zmianie stron nieco zwolnił tempo, ale ze swoich zadań wywiązywał się poprawnie. Zaliczył kilka przechwytów i dobrych zagrań do przodu. W 60. minucie Adam Nawałka uznał, że Romanczuk materiału do analizy dostarczył wystarczająco dużo, i zmienił debiutanta, wprowadzając za niego Arkadiusza Milika. Po jego zejściu gra w środku pola zdecydowanie gorzej, Koreańczycy stwarzali sobie dużo więcej okazji, czego konsekwencją były dwie zdobyte przez nich bramki.

Na koniec, jeżeli mecz z Koreą Południową miał dać odpowiedź na pytanie, czy Romanczuk zasługuje na miejsce w kadrze na dłużej, to wydaje się, że taką odpowiedź dał. Pomocnik Jagiellonii pokazał, że na grę w biało-czerwonych barwach jest gotowy.