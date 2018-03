Polska wyrwała zwycięstwo z Koreą Południową w 92. minucie. Szalona końcówka

kuku666 godzinę temu Oceniono 7 razy 3

No to będą 3 mecze na MŚ i do domu, hehe. Gra tych wywielbionych kopaczy momentami żałosna a stracenie 2 bramek w 2 minuty dobitnie to ukazuje.



I dobrze, skończy się wieczne pompowanie balonika i traktowanie kopaczy jak bohaterów narodowych.