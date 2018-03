Polska - Korea Południowa. Znamy skład Polski!

Skład Polski: Wojciech Szczęsny - Artur Jędrzejczyk, Łukasz Piszczek, Kamil Glik, Michał Pazdan, Maciej Rybus - Taras Romanczuk, Krzysztof Mączyński - Piotr Zieliński, Robert Lewandowski, Kamil Grosicki

W bramce od pierwszej minuty wystąpi Wojciech Szczęsny, a w drugiej połowie na boisko powinien wejść Łukasz Skorupski. Z Nigerią (0-1) po połowie zagrali Łukasz Fabiański oraz Bartosz Białkowski.

Ze względu na urazy pierwsze spotkanie ominęli Pazdan i Rybus, ale obaj są gotowi do gry od pierwszej minuty.

Ze względu na uraz na pewno nie zagra Karol Linetty, który wrócił do Włoch, tak jak i Bartosz Bereszyński. Za to Dawid Kownacki opuścił zgrupowanie kadry, by móc zagrać w meczu el. Euro U21 z Litwą. Zagrać może za to Sławomir Peszko, który ostatnio zmagał się z wirusem.