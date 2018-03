Włodzimierz Lubański: Stadion Śląski od czasu do czasu powinien gościć naszą kadrę

Od 22 lipca 1956 roku do 14 października 2009 roku nasza drużyna narodowa rozegrała na Stadionie Śląskim 55 meczów. Przegrała tylko 14 z nich. Wygrała 23, zremisowała 18. Bilans co najmniej niezły. Bramkowy również – 88:55.

Popisy Smolarka po popisach Lubańskiego

Zwycięstwa nad Portugalią 2:1 z 2006 roku czy Belgią 2:0 z 2007 roku, w obu przypadkach po bramkach Euzebiusza Smolarka, pamiętamy pewnie wszyscy. Tamte wygrane pozwoliły Polsce uzyskać pierwszy w historii awans do finałów mistrzostw Europy. Ale jeszcze wspanialsze rzeczy dla polskiej piłki działy się na Stadionie Śląskim w czasach, w których naszym najlepszym napastnikiem był Lubański.

- Nie zliczę, ile meczów na tym obiekcie rozegrałem, to zadanie dla kronikarzy. Wiem tylko tyle, że strzeliłem tam bardzo dużo bramek, i to takich ważnych – mówi drugi najskuteczniejszy snajper kadry w historii.

Lubański strzelił w narodowych barwach 48 goli w 75 występach. Dopiero niedawno wyprzedził go Robert Lewandowski, który ma 51 bramek zdobytych w 92 meczach. Lubański 11 ze swych 48 trafień dla kadry zanotował na Stadionie Śląskim. Rozegrał na nim 10 reprezentacyjnych spotkań.

„Kocioł Czarownic” to nie przesada

- Na pewno jedną z najważniejszych bramek była ta wbita Anglikom [w wygranym 2:0 meczu eliminacji MŚ 1974]. Mecz skończyłem z kontuzją, najpoważniejszą w karierze, ale ona nie jest tym, co zapamiętałem z występów w Chorzowie – przekonuje były kapitan kadry. – Pamiętam bramki. Te strzelane Anglii, Holandii, Belgii, a w Górniku Zabrze takim wielkim zespołom jak Manchester United czy AS Roma. Pamiętam też niesamowitą atmosferę. Ja na tym stadionie chyba nigdy nie przegrałem [z kadrą raz przegrał, w 1966 roku towarzyski mecz z Anglią 0:1] – opowiada Lubański. – W moich czasach ten stadion był miejscem specjalnym, wyjątkowym, a i później kadra robiła tam awanse do wielkich turniejów, jak drużyna Jurka Engela czy Leo Beenhakkera. Tym ekipom kibicowałem z trybun, przeżywając wielką radość, ale największe emocje w swoim sportowym życiu miałem wtedy, kiedy wychodziłem na Stadion Śląski jako zawodnik. Atmosfera była świetna, 100 tysięcy ludzi stało za nami i nam pomagało, co czuli rywale. Przecież określenie „Kocioł Czarownic”, które dziś każdy kojarzy z chorzowskim obiektem, wymyśliły angielskie media po porażce ich drużyny z naszą w meczu z 1973 roku. I nie przesadziły, tam naprawdę kipiały emocje – kontynuuje Lubański.

Może Boniek zmieni zdanie?

- Już w niedzielę przyleciałem do Warszawy [Lubański mieszka w Belgii], od dawna planowałem być na tym meczu. Dla mnie to specjalna rzecz, że kadra wraca na Stadion Śląski. Z przyjemnością będę się na nim przyglądał jak grają moi młodsi koledzy – mówi Lubański, mając nadzieję, że reprezentacja w Chorzowie będzie się pojawiała regularnie. - Została przyjęta zasada, że Stadion Narodowy w Warszawie jest miejscem najważniejszych meczów, ale od czasu do czasu Stadion Śląski też powinien gościć reprezentację. Mam nadzieję, że atmosfera w Chorzowie będzie kapitalna i może za jakiś czas prezes Zbigniew Boniek uzna, że i część meczów o punkty warto tam rozgrywać – kończy mistrz olimpijski z 1972 roku.