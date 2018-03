Marcin Kamiński dla Sport.pl: Chcę udowodnić trenerowi to, że zawsze może na mnie liczyć

Bartosz Rzemiński: Nie tak wyobrażał pan sobie pierwszy mecz w reprezentacji po niemal pięciu latach przerwy?

Marcin Kamiński: Dokładnie, miało być zupełnie inaczej. Przede wszystkim szkoda tego, że nie udało nam się wygrać. Nieudanie rozpoczęliśmy 2018 rok. Teraz chcemy jednak zrobić wszystko, aby zrehabilitować się w najbliższym spotkaniu.

W 60. minucie sędzia podyktował rzut karny, który na bramkę zamienił Victor Moses, chwilę wcześniej faulowany właśnie przez pana. Arbiter słusznie odgwizdał przewinienie?

- W tamtej sytuacji cofałem nogę, sam do końca nie wiem, czy zrobiłem to wystarczająco szybko, być może był minimalny kontakt, ale rzutu karnego nie powinno być. To już jednak za nami i trzeba o tym zapomnieć.

Jest pan zadowolony ze swojego występu?

- Nie lubię i nie chcę oceniać samego siebie. To zadanie trenera, który na pewno przeanalizował już spotkanie pod kątem występu wszystkich zawodników, i niebawem z każdym o tym porozmawia, ze mną również. Wtedy będę wiedział więcej.

Gra w ustawieniu z trójką obrońców była dobrym pomysłem?

- Według mnie tak. Trener szuka nowych rozwiązań i alternatyw, z których będzie mógł korzystać w różnych sytuacjach.

Dobrze grało się panu w takim ustawieniu?

- Tak. Taką formacją grałem wiele razy w Niemczech, przez pół roku było to nasze [VfB Stuttgart - red.] podstawowe ustawienie, więc wiedziałem jak się poruszać, co robić i jakie zadania realizować. Po prostu umiałem na boisku pracować.

Najwięcej pracował pan razem z Rafałem Kurzawą i Kamilem Glikiem, którzy grali najbliżej pana. Jak ta współpraca się układała?

- Kamil bardzo mi pomagał, asekurował mnie, podpowiadał, to było duże ułatwienie. Zarówno z nim, jak i Rafałem grałem pierwszy raz, więc tym bardziej mogę stwierdzić, że ta współpraca wyglądała bardzo dobrze. Nie było błędów w komunikacji, dobrze się ustawialiśmy i wzajemnie rozumieliśmy.

W spotkaniu z Koreą Południową znów zobaczymy pana w pierwszym składzie?

- Na razie ciężko to stwierdzić. Więcej będę wiedział dopiero dzień przed meczem, albo nawet kilka godzin przed nim. Jest wielu zawodników, którzy czekają na swoją szansę, i nie wiadomo, czy któryś z nich nie zagra zamiast mnie.

Na swój moment w kadrze czekał pan prawie 5 lat. W 2013 roku trener Nawałka mówił, że już niedługo będzie pan filarem reprezentacji. Te słowa nie wywołały zbyt dużej presji?

- Wręcz przeciwnie. Takie słowa motywują i dają pozytywnego kopa. Nie było zbędnej presji. Po prostu nie wywiązywałem się wówczas ze swoich zadań tak jak należy, nie spełniałem oczekiwań, i dlatego na grę w kadrze musiałem czekać tak długo.

Jest szansa, żeby teraz pan stał się tym filarem?

- Nie mnie to oceniać. Skupiam się jedynie na tym, żeby zasygnalizować trenerowi swoją gotowość do gry, wypracować jego zaufanie i udowodnić mu to, że zawsze może na mnie liczyć.

Dlaczego to rozstanie z reprezentacją trwało tak długo?

- Nie potrafiłem wskoczyć na poziom, który przekonałby selekcjonera. Nie grałem na tyle dobrze, żeby włączyć się do rywalizacji o miejsce w kadrze, inni zawodnicy po prostu prezentowali się lepiej.

Trudno było przyzwyczaić się do takiej sytuacji?

- Raczej nie, dla mnie było to proste - grałem za słabo, żeby znaleźć się w drużynie narodowej. Chciałem to zmienić, ciężko pracowałem, spokojnie czekałem i w końcu się udało.

Mogło się udać trochę wcześniej, bo już w zeszłym roku. Było powołanie na listopadowe mecze towarzyskie z Urugwajem i Meksykiem, ale wówczas dopadła pana kontuzja.

- Ciężko było przyjąć to do świadomości. Ale ogólnie na kontuzję nie ma dobrego momentu. Wówczas bardzo jednak liczyłem na to, że wystąpię w reprezentacji. W klubie grałem regularnie i zbierałem dobre noty. Miałem jedna pecha.

Po powołaniach na marcowe mecze radość była pewnie tym większa?

- Oczywiście, że tak. Miałem świadomość tego, że powołania mogę tym razem nie otrzymać, bo ostatnio w klubie gram trochę mniej. Kiedy dowiedziałem się o zaproszeniu na zgrupowanie, byłem bardzo szczęśliwy, bo wiedziałem, że to będzie moja wielka szansa.

Jedna z szans ostatnich?

- Być może. Jeżeli bowiem nie wykorzystam tych marcowych spotkań i nie przekonam do siebie trenera, to więcej powołania nie dostanę.

Co trzeba będzie zrobić, żeby w tej reprezentacji się utrzymać?

- Jeśli dostanę szansę w meczu z Koreą Płd. to zagrać w nim jak najlepiej. A później walczyć o to, żeby znowu regularnie grać w Stuttgarcie. Jeżeli to się uda, to mam nadzieję, że utrzymam się w kręgu zawodników, których selekcjoner będzie brał pod uwagę przy kolejnych powołaniach.

Ostatnio tych minut w klubie brakuje, ale wcześniej było z tym całkiem nieźle. 18 meczów w Bundeslidze, 8. miejsce w tabeli - wynik całkiem niezły jak na pierwszy sezon po awansie z zaplecza niemieckiej ekstraklasy.

- Teraz wygląda to dobrze, ale był moment, w którym znajdowaliśmy się blisko strefy spadkowej.

Co wpłynęło na poprawę gry?

- Zmiana trenera. Po przyjściu Tayfuna Korkuta sytuacja zmieniła się diametralnie, a nasza forma poszła do góry. Wygraliśmy kilka spotkań z rzędu i awansowaliśmy do górnej części tabeli.

W pańskiej karierze tak stabilnie nie było dość dawno.

- Zdecydowanie tak. Jest gra w klubie, coraz lepsza pozycja w Bundeslidze, powołanie i mecz w reprezentacji. Oby tak dalej.

Jakie stawia pan sobie cele na najbliższe miesiące?

- Gra w klubie, kolejne powołania i stałe miejsce w reprezentacji - na tym skupiam się najbardziej.