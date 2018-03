Dawid Kownacki opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski

W piątek Dawid Kownacki doczekał się debiutu w seniorskiej reprezentacji w spotkaniu z Nigerią (0:1). Chociaż nie był to występ wymarzony, bo drużyna Adama Nawałki przegrała, to napastnik Sampdorii udowodnił swój wysoki potencjał. Mimo że Kownacki, podobnie jak cała drużyna nie zachwycił, to jednak na pochwałę zasłużył.

- Co mogę dać reprezentacji? Świeżość, głód, polot, pracę. To byłby mój debiut, ale myślę, że stres mnie nie zje. Grałem kilka meczów na Stadionie Narodowym, grałem w finałach młodzieżowych mistrzostw Europy. Czuję się mocny psychicznie - mówił Kownacki przed meczem.

A co najbardziej rzuciło się w oczy w grze 21-latka? Przede wszystkim szybkość, ruchliwość, zadziorność, absolutny brak kompleksów.

Tych cech już jednak nie pokaże w meczu z Koreą Południową, bo napastnik opuścił zgrupowanie.

Selekcjoner Adam Nawałka zdecydował, że 21-latek dołączy do kadry młodzieżowej, która przygotowuje się do meczu eliminacji mistrzostw Europy z Litwą (27 marca w Lublinie).

Problemy Nawałki

Selekcjoner w meczu z Koreą nie skorzysta także z Damiana Kądziora, który doznał kontuzji i również opuścił zgrupowanie. Pod znakiem zapytania stoją występy: Macieja Rybusa, Karola Linettiego i Bartosza Bereszyńskiego.