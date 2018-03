Polska - Nigeria. Fabiański chwali grę z trójką obrońców: Jest to ustawienie skuteczne

Polska jest bez gola i wygranej w trzecim kolejnym meczu. Nigeryjczycy zagrali we Wrocławiu sprytnie.

- Jeśli chodzi o wynik, to nie jest fajnie przegrywać. Uważam jednak, że w tym spotkaniu stworzyliśmy sobie parę dobrych sytuacji. Było też kilka fajnych rozegrań. Zabrakło może trochę szczęścia. Mówię o sytuacji z naszym golem, bo po jednej z akcji piłka chyba przekroczyła linię bramkową. Trafiliśmy też w słupek. No i ten karny dla rywali - chyba nie był taki stuprocentowy. Ale był to mecz, w którym Nawałka zdecydował się na ponowne przetestowanie ustawienia z trójką obrońców. Była też okazja, by dać szansę kilku chłopakom, którzy walczą o wyjazd do Rosji.

Nigeryjczycy czymś was zaskoczyli?

- Element, na który mocno postawili to była od początku walka fizyczna. Było sporo sytuacji stykowych, w których nie odpuszczali i dosyć agresywnie atakowali. Mieli dużą chęć na dobry wynik. Pokazali nam, że niezależnie od rangi meczu i rywala trzeba się maksymalnie mobilizować i też grać agresywnie.

Sporo było fauli, dużo po ich stronie, gra często była przerywana

- Były momenty, że tempo gry spadało i trudno było wrócić do takiej płynności. Sporo rzeczywiście było przerw spowodowanych urazami czy faulami. Ale to było ważne przetarcie. Jak ktoś oczekiwał od Nigeryjczyków technicznej piłki, bazującej głównie na umiejętnościach, to się zdziwił, bo do tego doszedł upór i agresja.

Trudny mecz dla bramkarza? Nigeryjczycy w całym spotkaniu oddali jeden celny strzał. W dodatku z karnego. Wtedy już pana nie było na boisku.

- Nie podchodzę do meczu tak, że czekam na duża liczbę strzałów. Ważny jest sam kontakt z piłką, czy to jest rozegranie nogą, czy gra na przedpolu. Nie wyliczam, że miałem dużo lub mało roboty jeśli chodzi o uderzenia.

Dobrze się grało z trójką obrońców?

- Trzeba na to spojrzeć pozytywnie. To było moje drugie spotkanie w takim ustawieniu, bo wcześniej grałem z Urugwajem, też 45 minut. W tych dwóch połówkach musiałem wyłapać chyba tylko jeden celny strzał i to jeszcze prosto we mnie. Jest to zatem ustawienie skuteczne, na pewno warto nad nim cały czas pracować.

Na tym zgrupowaniu Nawałka wpływ na skład meczowy ma połowiczny. Sporo jest urazów i przeziębień.

Taka pogoda. Było już ciepło, teraz mamy znów minusowe temperatury. Więc infekcje dopadają chyba każdego, nie tylko piłkarzy.

Nawałka zapowiedział bramkarzom, że składem między słupkami będzie rotował? Pan z Koreą odpocznie.

- Tak mi osobiście wyjaśnił tę sytuację, więc dokładnie tak to będzie wyglądało.

Podglądaliście wyniki rywali?

Wiem, że Kolumbia wygrała z Francją 3:2.