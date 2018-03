Reprezentacja Polski. Kamil Glik po meczu z Nigerią: Na razie w kadrze jestem. Co będzie za kilka miesięcy? Zobaczymy

Są dwa aspekty do rozważań....

Pierwszy: Polska do Rosji nie pojedzie. Bo tam nie wjedzie. Reprezentacja w statusie "Persona non grata"? A czemu nie....,prawda?

Drugi: Przegrywać, Przegrywać i jeszcze raz Przegrywać. Wszystko, co się da przegrać!



Konkretnie? Proszę nie robić tzw. "dobrej pracy" wokół tego reżimu, wokół tych, co tu władają krajem.... A dlaczego?



Bo to wstyd i hańba! Panowie!