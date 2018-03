Gernot Rohr: Mieliśmy szczęście, że wygraliśmy

W piątek Polacy przegrali z Nigerią 0:1. Jedyną bramkę w meczu rozegranym we Wrocławiu zdobył Victor Moses, który po przerwie wykorzystał rzut karny.

- To był trudny mecz przeciwko dobrej drużynie. Mieliśmy szczęście, że wygraliśmy, bo Polacy mieli co najmniej cztery dogodne okazje do zdobycia bramki. My strzeliliśmy gola po indywidualnej akcji i rzucie karnym wykorzystanym przez Mosesa - powiedział po meczu Rohr.

- Mieliśmy problemy przy stałych fragmentach gry. Polacy byli też od nas lepsi w pojedynkach główkowych i na skrzydłach. Kilku zawodników pokazało się jednak z dobrej strony. Muszę pochwalić naszego młodego bramkarza - Francisa Uzoho - dla którego był to debiut w reprezentacji, a zagrał bardzo dobre spotkanie.

- Jestem zadowolony z tego, jak nasi obrońcy poradzili sobie z Lewandowskim. Ale jeśli ten skończy sezon z Bayernem i podpisze w końcu kontrakt z Realem, na pewno bardziej zaangażuje się w reprezentację i Polska będzie jeszcze groźniejsza.

- Wygraliśmy bez naszego kapitana, Johna Obiego Mikela, co przydarzyło nam się po raz pierwszy. Pokazaliśmy, że nie jesteśmy drużyną jednego zawodnika. Takie mecze jak ten kreują nowych liderów, sprawiają też że stajemy się lepsi jako zespół. Brak Mikela był jednak widoczny, mieliśmy sporo problemów w środku pola. Z jednej strony cieszy mnie, że daliśmy radę bez niego, z drugiej muszę podkreślić, że bardzo czekam na niego w kolejnych spotkaniach. Na mundialu będzie nam niezbędny.