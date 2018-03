Jak Polska zagrała z Nigerią? [OCENY]

redi31 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Mnie najbardziej rozczarował Nawałka. Dlaczego psuje to co było dobre jakimś jeb.... 3 5 2? czy 3 4 2 1? Co było nie ta z 4 4 2? Zamiast zgrywać dobre to jebie to co do tej pory było zbudowane.