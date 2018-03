Adam Nawałka: Jako zawodnik, do MŚ podchodziłem emocjonalnie. Dziś, jako selekcjoner, jestem spokojniejszy

W pi±tek, na niespełna 90 dni przed pierwszym meczem mistrzostw ¶wiata, w którym w Moskwie zmierzymy się z Senegalem, reprezentacja Polski zagra towarzysko z Nigeri±. Na czwartkowej konferencji prasowej Nawałka został spytany o emocje, które przed mundialem towarzyszyły mu w roli zawodnika, a teraz szkoleniowca.

- 40 lat temu byłem bardzo młodym piłkarzem, emocje były ogromne. M¦ to największa sportowa impreza na ¶wiecie, więc pewne rzeczy mi się udzielały. Wszystko było jednak pod kontrol±, starałem się tonować emocje i walczyłem o miejsce w składzie. Podj±łem rękawicę, poza meczem z Meksykiem zagrałem we wszystkich spotkaniach - powiedział Nawałka.

- Udział na M¦ procentuje teraz w roli szkoleniowca. Już żyjemy tym, co będzie w czerwcu. Jestem spokojny, skupiam się na działaniach, które podjęli¶my. Bazuj± one na naszym do¶wiadczeniu, gor±co wierzę w to, że do mundialu będziemy optymalnie przygotowani. Euro 2016 potwierdziło, że potrafimy przygotować się do takiego turnieju fizycznie, mentalnie i taktycznie - dodał.

Jak szkoleniowiec ocenia zgrupowanie, które trwa od poniedziałku? - Bardzo pozytywnie. Było ono zorganizowane tak, by zajęcia na boisku poł±czyć z zajęciami teoretycznymi. Dużo analizowali¶my mecze z Urugwajem i Meksykiem. Rozmawiali¶my drużynowo i indywidualnie. Zawodnicy podeszli do niego bardzo profesjonalnie i oby tak dalej.

Nie zabrakło pytań o personalia. - Maciej Rybus jest przeziębiony, w czwartek nie będzie trenował. Decyzję co do jego występu podejmiemy decyzję w pi±tek rano. Na problemy zdrowotne narzekali też Bartosz Bereszyński i Sławek Peszko - oni w pi±tek nie zagraj±. Kamil Grosicki jest w pełni gotowy do gry.

- Sławomir Peszko jest dla mnie bardzo warto¶ciowym zawodnikiem. Chodzi przede wszystkim o boisko, nigdy się na nim nie zawiodłem i mam nadzieję, że tak pozostanie. Sławek zawsze wykonywał to, o co go prosiłem, nie mam do niego żadnych zarzutów.

- Jarosław Niezgoda i Krzysztof Pi±tek s± pod moj± obserwacj±. Ja na nich czekam, piłka jest po ich stronie. Zależy mi na tym, by w drużynie było jak najwięcej zawodników młodych i zdolnych. Na razie cierpliwie czekam, zawodnicy ci musz± podnie¶ć jeszcze swoje umiejętno¶ci - komentował Nawałka.

Jak selekcjoner ocenia najbliższego rywala i jak podchodzi do nieobecno¶ci jego kapitana? - Absencja Johna Obiego Mikela nie wpływa na nasze plany. Mamy swój plan taktyczny i nie mamy zamiaru zmieniaćgo z powodu braku jednego piłkarza. Nigeria to bardzo dobry zespół, który w wielkim stylu uzyskał awans na M¦. Stracili tylko trzy bramki, maj± wielu zawodników graj±cych w dobrych klubach.

Na konferencji obecni byli również Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak i Piotr Zieliński.

Glik: Mecz z Nigeri± będzie tylko jedn± z prób przed mistrzostwami ¶wiata. Na pewno nie generaln±. Pi±tkowe spotkanie ma nam pokazać styl drużyn afrykańskich i przygotować nas na mundialowe starcie z Senegalem.

Krychowiak: Victor Moses i Kelechi Ichenacho to bardzo szybcy i atletyczni zawodnicy, ale nie skupiamy się tylko na nich, a na całej reprezentacji Nigerii. To dla nas kolejny sprawdzian w drodze do mistrzostw ¶wiata. Chcemy te spotkania wygrać, wykorzystać wspólny czas i odpowiednio się przygotować.

Zieliński: Jeżeli znajdę się w kadrze na mundial, to będę chciał zaprezentować się z jak najlepszej strony i dać drużynie jak najwięcej od siebie.