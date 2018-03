Adam Nawałka podjął decyzję w sprawie bramkarzy przed meczami z Nigerią i Koreą Płd.

- Byłoby to nieodpowiedzialne, gdybyśmy już w marcu wiedzieli, kto będzie pierwszym bramkarzem na mundialu. Zbyt wiele mogłoby się wydarzyć. Dla mnie to normalna sytuacja, że nie ma podziału na numer jeden, dwa czy trzy - powiedział na konferencji prasowej Wojciech Szczęsny.

Jedno jest pewne. Jeżeli nie przydarzy się nic złego, na mistrzostwa świata do Rosji pojadą: Wojciech Szczęsny i Łukasz Fabiański. Są pewniakami w kadrze na mundial. O pozycję numer trzy będą rywalizować Łukasz Skorupski i Bartosz Białkowski.

Pierwszy jest rezerwowym w Romie. Drugi jednym z najlepszych bramkarzy Championship. - Szczęsny i Fabiański są nie do wygryzienia. Mam świadomość, że o wyjazd na mundial walczę z Łukaszem Skorupskim. Czy z kimś jeszcze? Nie wiem. Ale walczę. Zrobię wszystko, by ten bilet dostać. By polecieć do Rosji jako trzeci bramkarz - powiedział Białkowski dla Sport.pl.

W najbliższym dwóch meczach reprezentacji zagrać mają wszyscy bramkarze. Każdy po 45 minut. Rywalizacja trwa, a jeden, nawet najmniejszy błąd, może zdecydować, kto pojedzie na mistrzostwa świata do Rosji, a kto zostanie w domu.

Mecze z Nigerią reprezentacja Polski rozegra w piątek (23.03) we Wrocławiu. Początek o godz. 20.45. Spotkanie z Koreą Płd. we wtorek (27.03) na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Start o 20.45.