Polscy motocykliści wystartują 24-godzinnym wyścigu Bol d'Or

Rok temu Wójcik Racing Team zadebiutował w FIM EWC podczas ośmiogodzinnego wyścigu na Słowacji, a następnie wziął udział w pełnym cyklu 2017-2018, ścigając się w najsłynniejszych wyścigach długodystansowych na świecie, w tym 24 godziny Le Mans we Francji i 8 godzin Suzuka w Japonii.

W sezonie 2018-2019 ekipa Grzegorza Wójcika postanowiła podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej. Do doświadczonych, wielokrotnych mistrzów Polski Pawła i Marka Szkopków oraz Pawła Górki, którzy ponownie dosiądą ponad 200-konnej Yamahy R1 z numerem 77 w klasie FIM EWC, dołączy drugi, juniorski team. Motocykla z numerem 777 w klasie Superstock dosiądą największe młode gwiazdy polskich wyścigów; zaledwie 18-letni Kamil Krzemień, który będzie najmłodszym zawodnikiem w stawce MŚ, doświadczony Adrian Pasek, który dwa tygodnie temu wygrał wyścig Pucharu Europy Superstock 1000 na austriackim torze Red Bull Ring oraz były zawodnik Pucharu Europy Juniorów, Artur Wielebski, który w tym roku wrócił na tor w barwach Wójcik Racing Teamu. Rezerwowym w polskim zespole będzie w najbliższy weekend utytułowany Austriak Philipp Steinmayr.

- To dla nas przełomowy moment. Po udanym debiutanckim sezonie 2017-2018 postanowiliśmy jako jedyny zespół w stawce wystawić aż dwie ekipy i połączyć doświadczenie naszych sprawdzonych mistrzów z potencjałem naszych młodych wilków. Trójka z pierwszego zespołu ma na swoim koncie wiele startów w wyścigach MŚ FIM EWC i doskonale zna specyfikę takiej rywalizacji. Kamila czeka debiut w mistrzostwach świata, ale pokazał już w tym roku, zarówno w mistrzostwach Polski, jak i Hiszpanii oraz w Pucharze Europy, że ma ogromny potencjał. Adrian mimo młodego wieku ma już spore doświadczenie. Rok temu był na Bol d'Or jako rezerwowy, a później startował także w głównym składzie w kolejnych wyścigach - mówi szef zespołu Grzegorz Wójcik.

Sezon 2018-2019 liczył będzie pięć rund. Pierwsza z nich, 24-godzinny Bol d'Or, odbędzie się na malowniczo położonym na Lazurowym Wybrzeżu torze Paul Ricard, słynącym m.in. w wyjątkowo długiej, blisko dwukilometrowej prostej i prędkości dochodzących do 330 km/h. Podczas trwającego 24 godziny wyścigu czołowe ekipy pokonają po blisko cztery tysiące kilometrów. Zawodnicy zmieniać się będą w trakcie krótkich pit-stopów na tankowanie i zmianę kół. Każdy z nich podczas wyścigu spędzi za kierownicą około ośmiu godzin.

- We wtorek na Paul Ricard imponował tempem podczas dnia testowego. Artur wrócił niedawno na tor, ale pokazał, że nie stracił nic z prędkości, którą u boku Adriana pokazał kilka lat temu w Pucharze Europy Juniorów. Mamy mocny skład, świetnych zawodników, sprawdzonych partnerów, wyśmienicie przygotowane motocykle, a za kulisami także rewelacyjnych mechaników i obsługę. W nadchodzącym sezonie chcemy podnieść poprzeczkę i nie tylko dojeżdżać do mety, co jest wyczynem samym w sobie w tak długich i wymagających wyścigach, ale także zrobić kolejny krok w kierunku czołówki i walczyć o coraz lepsze pozycje, w tym o zwycięstwa w Pucharze Dunlopa. Wierzymy, że pomoże nam w tym także doping polskich kibiców - dodał Wójcik.

Wyścig rozpocznie się w sobotę o 15:00.

