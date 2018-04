Prolog WEC na torze Paul Ricard. Kto powalczy o tytuł w supersezonie?

Oficjalny prolog nadchodzącego sezonu FIA WEC powraca w tym roku na tor Paul Ricard w Le Castellet na południu Francji. Zespoły zakończyły już własne testy i za 3 tygodnie zaprezentują swoje samochody przed supersezonem 2018/19. Toyota Gazoo Racing wystawi dwa samochody, w których wystartują Fernando Alonso, Sébastien Buemi i Kazuki Nakajima w TS050 Hybrid #8 oraz Mike Conway, Kamui Kobayashi i José María López w takim samym samochodzie hybrydowym #7. Fernando Alonso jest nowym zawodnikiem w zespole Toyoty i pierwszy raz zmierzy się z rywalami za kierownicą 1000-konnej wyścigówki z napędem Toyoty Hybrid System-Racing. Mistrz świata Formuły 1 zastąpi Anthony’ego Davidsona, który objął stanowisko kierowcy rezerwowego i testowego.

„Moją motywację, by dołączyć do zespołu, wzmocniło to, jak niesamowite są te samochody i jak wspaniale będzie się ścigać w Mistrzostwach Świata Wyścigów Długodystansowych, szczególnie w dwóch wyścigach w Le Mans. To jeden z najbardziej legendarnych wyścigów w kalendarzu sportów motorowych. Startuję z jednym z najlepszych zespołów na świecie, prowadząc jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie samochodów. Nie mogę się doczekać” – skomentował Fernando Alonso.

1000 koni Toyoty

Prolog na Paul Ricard będzie okazją do tego, by nowe samochody w klasie LMP1 po raz pierwszy spotkały się na torze z hybrydowymi wyścigówkami Toyota Gazoo Racing. Japoński zespół wystartuje udoskonalonymi TS050 Hybrid, którymi Toyota startuje od 2016 roku. Napęd Toyota Hybrid System-Racing opracowany w Higashi Fuji Technical Center w Japonii napędza przednią oś układem silnika V6 twin-turbo 2.4 z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy 500 KM oraz silnika elektrycznego Aisin. Drugi silnik elektryczny Denso napędza tylne koła. Oba silniki elektryczne odzyskują także energię z hamowania, która jest magazynowana w baterii litowo-jonowej. Przełożenia zmienia sekwencyjna, 7-biegowa skrzynia biegów. W ramach przygotowań do nowego sezonu Toyota przeprowadziła szereg prac zwiększających niezawodność układu napędowego.

Klasa LMP1

W klasie LMP1 z Toyotą będzie konkurować Rebellion Racing, mistrz LMP2 w sezonie 2017. W jego barwach wystartuje tylko jeden samochód, ale aż 6 kierowców, w tym André Lotterer, Neel Jani i Bruno Senna. ByKolles Racing powraca do akcji z samochodem ENSO CLM P1/01 – Nismo, za którego kierownicą siądzie m.in. Oliver Webb. CEFC TRSM Racing awansuje z LMP2 do LMP1 z dwoma Ginettami G60-LT-P1 Mecachrome. Samochody poprowadzą Charlie Robertson i Oliver Rowland. W lutym Giniettę teamu TRSM Racing testował Robert Kubica z perspektywą dołączenia do ekipy kierowców w WEC.

Nowe zespoły dołączą także do klas LMP2 i LMGTE Am. Tor Paul Ricard będzie także miejscem debiutu nowego BMW M8 GTE, Astona Martina Vantage AMR oraz Ferrari 488 GTE w wersji EVO.

Gdzie i kiedy?

30-godzinny test non-stop na torze Paul Ricard rozpocznie się w piątek o 10 rano i zakończy w sobotę o godzinie 16. Wielu kierowców na pewno skorzysta z okazji, by potrenować jazdę nocą przed czerwcowym 24-godzinnym wyścigiem w Le Mans. W teście weźmie udział 35 samochodów, dając mediom i fanom doskonałą okazję, by przyjrzeć się zarówno osiągom startujących aut na torze, jak i ich budowie w strefach serwisowych.

Zbliżający się supersezon WEC będzie trwał aż 14 miesięcy i obejmie dwa wyścigi w Le Mans. Zawodnicy zetrą się po raz pierwszy w 6-godzinnym wyścigu na torze Spa-Francorchamps 5 maja. Pierwszy wyścig w Le Mans jest zaplanowany na 16-17 czerwca 2018 roku. Drugi 24-godzinny maraton na słynnym francuskim torze w dniach 15-16 czerwca 2019 to będzie wielki finał sezonu. Zawodnicy wystartują dwukrotnie także na torze Spa, a ponadto zmierzą się na Silverstone, Fuji oraz na torach w Szanghaju i Sebring na Florydzie.