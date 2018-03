Rallycross. Topowe auta z mistrzostw świata w mistrzostwach Polski. Przyspieszenie lepsze niż w F1

Stały napęd na cztery koła, silnik o mocy blisko 600 koni mechanicznych i przyspieszenie do 100 km/h lepsze niż w bolidach Formuły 1 – to krótka charakterystyka rallycrossowego Volkswagena Polo przygotowanego do startów w najmocniejszej klasie SuperCars. W nadchodzącym sezonie tę niesamowitą konstrukcję, którą w mistrzostwach świata ścigali się tacy zawodnicy jak Tanner Foust, Toomas Heikkinen czy Anton Marklund, będzie można oglądać także na polskich torach. W siedmiu tegorocznych rundach OPONEO Mistrzostw Polski Rallycross Volkswagenem Polo wystartuje bydgoszczanin, II wicemistrz Polski w rallycrossie – Dariusz Topolewski.

Autem z mistrzostw świata planuje też wystartować mistrz Polski Tomasz Kuchar. On szykuje się do sezonu Peugeotem 208RX przygotowanym przez zespół Hansena.

SuperCars to najbardziej efektowna i widowiskowa klasa w rallycrossie. Kierowcy w tych mocnych, napędzanych na wszystkie koła samochodach dostarczają kibicom wielu wrażeń w trakcie zaciętej rywalizacji zderzak w zderzak, która bardzo często toczy się w spektakularnych poślizgach. Polo, zbudowane przy wsparciu Volkswagen Motorsport przez renomowaną szwedzką stajnię Marklund Motorsport, to jedna z najlepszych i najbardziej konkurencyjnych konstrukcji w świecie rallycrossu. W mistrzostwach świata z tego samochodu korzystał m.in. Tanner Foust – Amerykanin, który ma na swoim koncie dwa tytuły mistrzowskie wywalczone w serii Global Rallycross Championship. Pierwsza okazja do zobaczenia Volkswagena Polo SuperCar w Polsce już za nieco ponad trzy tygodnie, podczas inauguracyjnej rundy OPONEO Mistrzostw Polski Rallycross, która odbędzie się w weekend 7-8 kwietnia, na Autodromie Słomczyn pod Warszawą. Podobnie, jak w ubiegłym roku wstęp na zawody dla kibiców będzie bezpłatny.

Dariusz Topolewski: - Najmocniejsze i najbardziej spektakularne samochody w każdej dyscyplinie sportów motorowych są magnesem przyciągającym kibiców. W rallycrossie, wspólnie z rywalami i zawodnikami z innych klas, możemy zaproponować im cały dzień wysokoobrotowej akcji, którą mogą wygodnie śledzić w jednym miejscu i czasie. Rallycross rozwija się na całym świecie, nie inaczej jest w Polsce. Wiem, że w sezonie 2018 zmagania w klasie SuperCars będą bardzo zacięte, bo także konkurenci szykują kilka mocnych niespodzianek. Dlatego zapraszam kibiców na rundy mistrzostw Polski w rallycrossie. Dla mnie przesiadka do nowego, tak zaawansowanego samochodu będzie dużym wyzwaniem. Przede mną sporo pracy do wykonania, by jak najlepiej i najbardziej efektownie wykorzystać możliwości konstrukcji, którą ścigali się naprawdę mocni zawodnicy. To jednak jedno z najprzyjemniejszych wyzwań, jakie fan motoryzacji może sobie wyobrazić, więc z niecierpliwością czekam na pierwsze zielone światło nad torem w Słomczynie.

W sezonie 2018 sponsorem tytularnym Mistrzostw Polski Rallycross jest OPONEO. Organizacją cyklu zajmują się stowarzyszenie OPONEO Motorsport i Automobilklub Rzemieślnik przy współpracy Automobilklubu Kujawsko-Pomorskiego oraz LKT Wyczół, pod patronatem Polskiego Związku Motorowego.