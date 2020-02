Armand Duplantis znów zadziwił świat! Rewelacyjny 20-latek skoczył sześć metrów i 18 centymetrów na mityngu w Glasgow. I zrobił to z niebywałą łatwością! Najpierw przeskoczył sześć metrów, a później poprosił o podwyższenie poprzeczki na 6,18. Szybki rozbieg, założenie tyczki, a później już tylko radość z nowego rekordu świata. Poprzedni rekord również należał do Szweda. Ustanowił go tydzień temu na mitingu w Toruniu, gdzie skoczył 6,17. Jego skok z Glasgow możecie zobaczyć tutaj:

REKLAMA

Paweł Lisek może być z siebie dumny!

W mityngu w Glasgow startowało też dwóch Polaków. Paweł Wojciechowski zajął czwarte miejsce, skoczył 5,65. Piąty był Robert Sobera, który zakończył rywalizację z wynikiem 5,50.

Marcin Lewandowski z debiutem w hali

W biegu na 1500 metrów w Glasgow wystartował Marcin Lewandowski. Polak zajął drugie miejsca, a do metry dobiegł z czasem (3:37,13). Rywalizację wygrał Bethwell Birgen z Kenii (3:36,22).