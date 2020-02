Armand Duplantis kilka dni temu był bliski pobicia rekordu świata w Duesseldorfie. Szwedzki zawodnik w drugiej próbie minimalne strącił łokciem poprzeczkę zawieszoną na 6,17 m.

- Myślałem, że to możliwe. Druga próba na 6,17 m była tak dobra, jak mogłem się spodziewać. To było fajne uczucie. Siedzisz tam, chociaż nie mogłem sobie z tym poradzić, i widzisz, że wszyscy wstają i kibicują. To szalone uczucie, odkąd miałem cztery lata, żeby to realizować. Potem był metr i teraz wszystko poszło tak szybko. Patrzę na 6,17 i czuję, nie wiem, nostalgię - mówił Szwed kilka dni temu w rozmowie z World Athletics, zapytany o rekord świata.

Duplantis pobił rekord świata w skoku o tyczce na zawodach w Toruniu

To co nie udało się w Niemczech, zrealizował w Toruniu! Podczas zawodów lekkoatletycznych mityngu Orlen Copernicus Cup pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6,17 m. Pobił tym samym o centymetr absolutny rekord świata należący do Renauda Lavillenie, który ustanowił 15 lutego 2014 roku w Doniecku. 20-letni tyczkarz pobił również osiągnięcie słynnego Siergieja Bubki (6,15 m na stadionie).

Zobacz rekordowy skok Duplantisa na 6,17 m:

Duplantis rozpoczął zawody w Toruniu od 5,72 m. Później za pierwszym podejściem przeskoczył 5,92 m i 6,01, mając olbrzymi zapas. Następnie przeniósł poprzeczkę na wysokość 6,17 m. W pierwszej próbie strącił ją nogą, natomiast w drugiej lekko musnął, ale poprzeczka nie spadła ze stojaka. Po przeskoczeniu rekordowej wysokości Duplantis świętował sukces najpierw ze swoimi przeciwnikami, a potem z mamą, która obserwowała jego popisy z trybun.

Armand Duplantis pomimo zaledwie 20 lat, ma już na koncie wiele sukcesów. Młody tyczkarz jest mistrzem Europy z Berlina w 2018 roku i wicemistrzem świata z Dohy w 2019.