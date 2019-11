- Najpierw ten piękny, srebrny medal, teraz takie zwycięstwo: mam znakomity rok - mówi Fiodorow. Ona uzyskała w 2019 roku swój największy sukces w karierze. To samo można powiedzieć o Lewandowskim. Utytułowany biegacz po zmianie dystansu z 800 na 1500 metrów zdobył swój pierwszy medal mistrzostw świata na stadionie.

Marcin Lewandowski zaskakuje: "W sporcie jestem trochę czerstwym chamem"

- Aż mi się chce trenować jeszcze mocniej, bo skoro dało się osiągnąć tyle, to wiem, że w roku olimpijskim da się zrobić jeszcze więcej - mówi "Lewy".

On w 2019 roku przed brązem MŚ w Dausze zdobył jeszcze złoto halowych ME w Glasgow. Cały sezon miał tak dobry że w klasyfikacji "Złotych Kolców" wyprzedził młociarza Pawła Fajdka, czyli naszego jedynego mistrza świata z Dauhy. - Bardzo lubię ten plebiscyt, bo jest sprawiedliwy. Tu z góry wiadomo za co ile punktów się zdobywa - za jakie miejsca, jakie wyniki [m.in. mocno premiowane są rekordy Polski]. I bardzo się cieszę, że zgromadziłem ich najwięcej - podsumowuje Lewandowski.

Złote Kolce 2019:

Lekkoatletki:

1. Joanna Fiodorow

2. Ewa Swoboda

3. Justyna Święty-Ersetic

4. Kamila Lićwinko

5. Iga Baumgart-Witan

Lekkoatleci:

1. Marcin Lewandowski

2. Paweł Fajdek

3. Piotr Lisek

4. Wojciech Nowicki

5. Michał Haratyk