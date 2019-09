proszejaciebiewkazdymbadzrazie godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Do wszystkich krytykujących tatuaże, figurę, zachowanie Swobody.



Jest najlepszą polską sprinterką od wielu lat. Jest ekspresyjna, jest oryginalna, jest kontrowersyjna.

Nie raz jeszcze wywinie numer, ale nie zmienia to faktu, że każdy występ w finale na 100m, czy na 60m, lub medal w zawodach rangi europejskiej to powód do zadowolenia/dumy polskiego kibica.