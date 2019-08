dar61 pół godziny temu 0

Wundertim, tłumy...

Znów malkontenci będą zabierać kibicom (i kibolom) radochę, mówiąc o okresie między igrzyskami, w jakim inne nacje mają dołek formy...



'...efekt wieczornej dyskwalifikacji francuskiej sztafety...'

Za co, Redakcjo, ZA CO?



****

'... Święty-Ersetic...'

>>> ERSETIĆ [Święta-Erseticiowa]



'...bo Nowicki, który uzyskał wynik 78,84 m o ponad dwa metry pokonał następnego rywala...' [BRAK DOKOŃCZENIA ZDANIA WTRĄCONEGO]

>>> ...Nowicki, który uzyskał wynik 78,84 m, o ponad dwa metry pokonał następnego rywala...

>>> ...Nowicki, który uzyskał wynik 78,84 m o ponad dwa metry, pokonał następnego rywala... [?]

>>> ...Nowicki, który uzyskał wynik 78,84 m (o ponad dwa metry pokonał następnego rywala)... [?]



Jeśli odpuścimy żurnalistom z popołudniówek prasowych, to jeszcze wpiszą takie kwiatki:

'...Jeśli odpuścimy z trenerem treningi to na pewno jeszcze...' [BRAK DOKOŃCZENIA ZDANIA WTRĄCONEGO]

>>> ...treningi, [PRZECINEK] to...



'...ponieważ jestem najszybszy to spodziewałem się...' [BRAK DOKOŃCZENIA ZDANIA WTRĄCONEGO]

>>> ...najszybszy, [PRZECINEK] to...



'...Swoboda, która pobiegła wolniej, niż w eliminacjach...'

>>> ...wolniej niż w...