Michał Haratyk pobił rekord

Michał Haratyk w drugiej próbie konkursu pchnął aż 21,83 m - co jest rekordem Drużynowych Mistrzostw Europy. Polak, rzecz jasna, zwyciężył w finale. W historii superligi Pucharu Europy (do 2008 roku) i DME w pchnięciu kulą mężczyzn Polacy odnieśli kilka sukcesów. Wcześniej zawody wygrywali: Edward Sarul (w 1983) i dwukrotnie Tomasz Majewski (w 2009 i 2010).

Marcin Lewandowski w oszałamiającym stylu pokonał rywali!



Lewandowski przebiegł 1500 m w czasie: 3:47.88. To dopiero drugi triumf Polaka na 1500 metrów w historii Pucharu Europy lub Drużynowych Mistrzostw Europy. - Publiczność dodała mi dziś skrzydeł. Bardzo się cieszę, że mogłem odnieść to zwycięstwo na swoim stadionie i to jako kapitan reprezentacji. To kolejne cenne doświadczenie przed MŚ. Mimo że jestem starym lisem, nadal mogę się czegoś nauczyć z każdego biegu - mówił po wyścigu Lewandowski na antenie TVP Sport.



Kapitalne zwycięstwo odniosła też Justyna Święty-Ersetic, dzięki której reprezentacja Polski dopisała kolejne 12 punktów do klasyfikacji generalnej.

Ewa Swoboda i Joanna Linkiewicz na podium

W sobotę odbył się finał biegu kobiet na 100 metrów, w którym Ewa Swoboda zajęła trzecią lokatę.

Joanna Linkiewicz walczyła w finale biegu na 400 metrów przez płotki. I po kapitalnym finiszu wskoczyła na trzecią lokatę. Wyprzedziły ją: Hanna Ryzhykova i zwyciężczyni Zuzana Hejnova. - Jestem zadowolona, bo chyba nikt się nie spodziewał, że będę w top 3, choć czuję minimalny niedosyt. Powinnam lepiej wystartować - mówiła Polka przed kamerami TVP Sport.

W pozostałych konkurencjach warto odnotować czwarte miejsce Renaty Pliś w biegu na 3000 metrów, oraz piąte miejsce Alicji Konieczek w biegu na 3000 metrów z przeszkodami.

Niestety końcówka dnia nie była zbyt udana dla biało-czerwonych. Słaby występ zanotowały Polki, które biegły w finale sztafety 4x100 metrów. Kamila Ciba, Martyna Kotwiła, Ewa Swoboda i Pia zajęły dopiero siódmą lokatę, głównie przez fatalną zmianę pomiędzy Kotwiłą a Skrzyszowską. Wygrały Francuzki, przed Szwajcarkami i reprezentantkami Wysp Brytyjskich. Natomiast męska sztafeta w składzie: Eryk Hampel, Dominik Kopeć, Karol Kwiatkowski i Antoni Plichta zajęła czwarte miejsce. Wygrali Francuzi, którzy dopiero wtedy prześcignęli nas także w klasyfikacji generalnej.

Klasyfikacja generalna po dwóch dniach

Klasyfikacja european-athletics