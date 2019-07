Holenderska telewizja NOS poinformowała o zatrzymaniu jednej lekkoatletki. Na początku zdecydowano się nie podawać jej tożsamości, ale ta szybko wyszła na jaw. Okazuje się, że Madiea Ghafoor próbowała przemycić około 50 kilogramów metaamfetaminy i ecstasy o łącznej wartości 2 mln euro.

Madiea Ghafoor przemycała 50 kilogramów narkotyków

Zawodniczka przewoziła je w swoim samochodzie, w pudełkach i torbach, w których na co dzień wozi się sprzęt do treningów. Ghafoor została zatrzymana prawdopodobnie do rutynowej kontroli i strażnicy zainteresowali się torbami znajdującymi się w bagażniku. Lekkoatletka zapewniała, że jest to sprzęt treningowy, ale strażnicy zdecydowali się na otwarcie toreb. Okazało się jednak, że oprócz sprzętu były tam narkotyki. Holenderka przebywa obecnie w areszcie. Co interesujące, rodzina zawodniczki poinformowała holenderską federację, że ta nie będzie mogła uczestniczyć w zgrupowaniu z "powodów osobistych".

Największym sukcesem biegaczki był brązowy medal juniorskich mistrzostw Europy w 2011 roku. Zawodniczka wywalczyła go w biegu na 400 metrów. W 2016 roku wystartowała również na igrzyskach w Rio, ale nie zdobyła medalu