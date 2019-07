Szokująca informacja spłynęła w środę do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jak ustalił "Przegląd Sportowy", trener Anity Włodarczyk, Krzysztof Kaliszewski, poinformował działaczy, iż zawodniczka rezygnuje z przysługującego jej szkolenia centralnego. Jednocześnie dano wyraźnie do zrozumienia, że najlepsza młociarka nie tylko rezygnuje z treningów, ale z całości przygotowań do jesiennych mistrzostw świata w Dosze oraz startu w nich.

Włodarczyk przegrała ze zdrowiem

Przyczyną szokującej decyzji Włodarczyk oraz jej trenera jest stan zdrowia zawodniczki. Polka od dłuższego czasu narzekała na ból pleców i kolan. Jak się okazało, na trzy miesiące przed MŚ w Dosze, nasza młociarka będzie musiała przejść artroskopię, co wyklucza jej udział w imprezie. Szanse na przejście błyskawicznej rehabilitacji są minimalne, a nawet jeśli gdyby się to udało, to Włodarczyk nie miałaby większych szans na rywalizację o medal z powodu zaległości treningowych.

Chociaż jest dopiero lipiec, to wiadomo, że Polka zakończyła już obecny sezon. Teraz Włodarczyk ma skupić się na powrocie do pełni zdrowia oraz rozpoczęciu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w przyszłym roku. Nasza młociarka niejednokrotnie podkreślała, że karierę chciałaby skończyć na szczycie, najchętniej ze złotym medalem IO na szyi.

Włodarczyk na MŚ startowała pięć razy, czterokrotnie zdobywając złoty medal. Pierwszy raz dokonała tego w 2009 roku w Berlinie. Od 2013 roku Polka nie oddawała tytułu, sięgając po złota kolejno w Moskwie (2013), Pekinie (2015) oraz Londynie (2017). Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Dosze odbędą się w dniach 28 września - 6 października.