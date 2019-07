Zawodnik AZS UWM Olsztyn był bezkonkurencyjny od pierwszej do ostatniej kolejki. W pierwszym rzucie uzyskał 20,63 m. W czwartej próbie umocnił się na prowadzeniu – 21,00 m, a w piątej posłał kulę ponad pół metra dalej – 21,54 m.

REKLAMA

– Ten medal uniwersjady jest dla mnie bardzo ważny, zrobiłem to, co nie udało się w Tajpej. Jestem zadowolony, szczególnie, że moja forma była ostatnio niestabilna. Teraz przede mną start na Mistrzostwach Europy do lat 23, gdzie celem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Po zawodach w Szwecji organizuję w moim rodzinnym Szczytnie 4Move Jurand Cup, w których wystartują wszyscy najlepsi polscy kulomioci – powiedział Bukowiecki.

To drugi poniedziałkowy medal polskiej ekipy w Neapolu, bo wcześniej brąz na dystansie 800 metrów wywalczył pływak Filip Zaborowski. W sumie Polacy mają już pięć medali.

Udział reprezentantów Polski w 30. Letniej Uniwersjadzie w Neapolu wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki. Strategicznym Sponsorem Akademickiej Reprezentacji Polski jest Grupa LOTOS S.A.