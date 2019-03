1janeczek2 pół godziny temu Oceniono 5 razy -3

Współczuję wszystkim cierpiącym na różne schorzenia, ale czy nie lepiej spróbować poradzić sobie z tym samemu, albo iść do specjalisty ? Po co informować cały świat ? To bardzo niemęskie, niestety dzisiaj zapanowała jakaś dziwna moda by opowiadać o swoich często intymnych kłopotach szeroką publiczność. Ale po co ?