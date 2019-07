Selekcjoner koszykarskiej kadry ujawnił nazwiska. 19 zawodników przygotowuje się do MŚ

W lutym reprezentacja Polski zapewniła sobie awans do tegorocznych mistrzostw świata w koszykówce (31 sierpnia - 15 września). Przygotowania do chińskiego turnieju polska kadra rozpocznie od obozu w Wałbrzychu, na który selekcjoner Mike Taylor zaprosił 19 zawodników.

REKLAMA

Mistrzostwa świata w koszykówce 2019. Mike Taylor podał skład reprezentacji Polski na obóz przygotowawczy

29 lipca w centrum Aqua Zdrój w Wałbrzychu pojawią się:

Rozgrywający:

Łukasz Kolenda (Trefl Sopot)

Łukasz Koszarek (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

Kamil Łączyński (Anwil Włocławek)

Jakub Schenk (Polski Cukier Toruń)

A.J. Slaughter (Real Betis Sewilla, Hiszpania)

Rzucający:

Karol Gruszecki (Polski Cukier Toruń)

Mateusz Ponitka (Zenit St. Petersburg, Rosja)

Niscy skrzydłowi:

Michał Sokołowski (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania)

Mathieu Wojciechowski (WKS Śląsk Wrocław)

Silni skrzydłowi:

Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania)

Aaron Cel (Polski Cukier Toruń)

Tomasz Gielo (Iberostar Teneryfa, Hiszpania)

Dariusz Wyka (Arka Gdynia)

Środkowi:

Adam Hrycaniuk (Arka Gdynia)

Damian Kulig (Polski Cukier Toruń)

Maciej Lampe (Al - Manama, Bahrajn)

Dominik Olejniczak (Florida State, USA)

Krzysztof Sulima (Polski Cukier Toruń)

- Jesteśmy gotowi na rozpoczęcie przygotowań do mistrzostw świata. Już nie mogę doczekać się zgrupowania i budowania świetnego zespołu. Po raz kolejny są to zawodnicy stanowiący trzon drużyny, która doprowadziła nas do sukcesu. Przed nami historyczny moment dla polskiej koszykówki. Wiem, że wszyscy są gotowi na najbliższe wyzwania - ocenił Mike Taylor (za pzkosz.pl).

Mś w koszykówce, Chiny 2019. Terminarz meczów reprezentacji Polski

Przed mistrzostwami świata nasi kadrowicze rozegrają kilka spotkań sparingowych. Pierwszy turniej towarzyski odbędzie się w Pradze (przeciwnikami będą: Jordania, Tunezja i Czechy), a kolejny w Hamburgu (zagramy z: Czechami, Węgrami i Niemcami). Tuż przed wylotem do Japonii drużyna Taylora zmierzy w hali Globus w Lublinie z Holandią (21 sierpnia). Ostatnim etapem przygotowań Biało-Czerwonych będzie turniej w Chinach, gdzie spotkamy się z: Nigerią, Iranem i Czarnogórą.

W fazie grupowej mś polscy koszykarze zagrają w Pekinie kolejno z: Wenezuelą (31 sierpnia), gospodarzami (2 września) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września). Dwie najlepsze ekipy każdej grupy awansują do kolejnej fazy turnieju.