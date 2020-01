Bójka podczas meczu NBA! Koszykarze rzucili się na siebie [WIDEO]

lassaros pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Bójki chyba nigdy nie widzieliście. Polecam skorzystać z Google i wpisać: "Malice at the palace" - to zobaczycie bójkę.

A tutaj? Bezsensowne starcie, gdy wynik meczu już był ustalony a do końcowej syreny brakowało kilkudziesięciu sekund. Ewidentnie Payton nie wytrzymał nerwowo oklepu, jaki im zgotowali Grizzlies. I jeszcze ten przechwyt Crowdera :)