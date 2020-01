Historyczny wyczyn LeBrona Jamesa. Wyprzedził legendę NBA

LeBron James zdobył 29 punktów w meczu Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers (91:108). Mimo że zespół Franka Vogela przegrał spotkanie rozgrywane w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu, to jego lider może go dobrze wspominać. Dorobek punktowy sprawił, że 35-latek przeszedł do historii NBA.

REKLAMA

Fot. Mark J. Terrill / AP

REKLAMA