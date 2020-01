Fenomenalny mecz Luki Doncicia! Rekorodowy występ rewelacyjnego 20-latka

- Podania Luki są na innym poziomie - napisał kilka dni temu na Twitterze profil NBA TV, publikujący materiały wideo z najlepszymi akcjami najlepszej koszykarskiej ligi świata. Wówczas Doncić popisał się kapitalnym podaniem w meczu Dallas Mavericsk z Sacramento Kings, w którym 20-latek zaliczył 12. triple-double w sezonie.

REKLAMA

David Stern odchodzi z NBA. Gortat Komentuje

Fenomenalny mecz Luki Doncicia! Rekorodowy mecz rewelacyjnego 20-latka

Teraz co prawda Słoweniec kolejnego triple-double nie zdobył (choć był bardzo blisko), ale zachwycił czymś innym. Trafił bowiem aż 8 rzutów za trzy punkty, bijąc tym samym swój życiowy rekord. Do zdobytych punktów (łącznie miał ich 35) Doncić dołożył jeszcze osiem zbiórek i siedem asyst. Forma 20-latka rośnie z meczu na mecz i już teraz jest on uznawany za jednego z najlepszych koszykarzy występujących w NBA.

Dallas Mavericks, w barwach których imponuje Doncić, w tym sezonie odnieśli już 27 zwycięstw, dzięki czemu zajmują 6. miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej.