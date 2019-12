Niewiarygodny mecz Jamesa Hardena! Tylko dwaj zawodnicy w historii dokonywali tego częściej

To jest niewiarygodne - powiedział Mike D'Antoni, trener Houston Rockets. - To, czego dokonuje, nikt nigdy nie widział. On zdobył 60 punktów i nie grał w czwartej kwarcie. Proszę podać mi jednego zawodnika, który byłby w stanie teraz dokonać czegoś takiego - pytał Austin Rivers. Dla Jamesa Hardena był to czwarty mecz w karierze ze zdobytymi przynajmniej 60 punktami. Razem z Michaelem Jordanem zajmuje pod tym względem trzecie miejsce w historii NBA. Na drugiej pozycji jest Kobe Bryant (sześć takich spotkań), a prowadzi Wilt Chamberlain (32).

REKLAMA

NBA niszczy ludzi? Cezary Trybański odpowiada [WIDEO]

Houston Rockets wygrali sobotni mecz z Atlantą Hawks 158:111 i zajmują czwarte miejsce w Konferencji Zachodniej z bilansem 13-6. W następnym spotkaniu Rockets zmierzą się na wyjeździe z San Antonio Spurs.

Wyniki sobotnich meczów NBA: