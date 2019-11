Niespodzianka w NBA. Wielki mecz wschodzącej gwiazdy

Faworytem meczu w Denver byli gospodarze, którzy przed spotkaniem, obok Los Angeles Lakers, mieli najlepszy bilans w konferencji zachodniej (7-2). I o ile pierwsza kwarta zakończyła się planowanym zwycięstwem Nuggets (34:25), o tyle na przerwę z dziewięciopunktowym prowadzeniem schodzili goście.

REKLAMA

Zespół z Atlanty przewagę tę utrzymał też po trzeciej kwarcie, jednak ostatnią część gry dużo lepiej zaczęli gospodarze, którzy doprowadzili nawet do remisu 101:101. Wtedy do roboty wziął się Trae Young, który błyszczał w całym meczu, ale to w ostatniej kwarcie zdecydował o jego wyniku. 21-latek rzucił osiem punktów z rzędu, dając swojej drużynie prowadzenie, którego Atlanta nie oddała do końca meczu.

W całym spotkaniu Young rzucił aż 42 punkty, co jest jego rekordem w tym sezonie. Tylko w ostatniej kwarcie 21-latek zdobył aż 15 "oczek". W sumie trafił 13 z 21 rzutów, w 8 z 13 za trzy punkty. Young dołożył do tego 11 asyst. Dla zawodnika to dopiero drugi sezon w NBA, w poprzednich rozgrywkach koszykarzy Hawks został wybrany do składu debiutantów podczas weekendu gwiazd.

Kolejna wygrana LA Lakers

Ósme zwycięstwo w sezonie odnieśli też Los Angeles Lakers. Najlepsza na zachodzie drużyna pokonała na wyjeździe Phoenix Suns 123:115. 23 punkty rzucił Kyle Kuzma, "oczko" więcej dorzucił Anthony Davis, a 19 punktów zdobył LeBron James. Amerykańska gwiazda dołożyła do tego 11 asyst (najwięcej w zespole) oraz siedem zbiórek.

Los Angeles Lakers z bilansem 8-2 prowadzą w konferencji zachodniej. Kolejne miejsca tam zajmują odpowiednio Utah Jazz (8-3) oraz Houston Rockets, LA Clippers i Denver Nuggets (wszystkie 7-3). Na wschodzie pierwsze miejsce zajmują Boston Celtics (8-1), a za nimi Miami Heat, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors (wszyscy 7-3).

Abdul-Jabbar robił na boisku niesamowite rzeczy, ale potem w szatni miał problemy ze zmianą stroju