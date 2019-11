Historyczna sytuacja w NBA. Mecz sezonu? LeBron James poprowadził Lekers do zwycięstwa

Do końca pozostawało pół minuty, a Dallas Maverick po trafieniu za trzy Doriana Finneya-Smitha prowadzili 102:100. Avery Bradley z LA Lakers nie trafił w odpowiedzi, a po chwili Dwight Powell miał dwa rzuty wolne: wykorzystał jeden. Lakres mieli ostatnie posiadanie i trzy punkty do odrobienia. Do końca pozostawały już tylko sekundy. Trzeba było próbować za trzy. LeBron James spod kosza rzucił do czekającego na obwodzie Danny’ego Greena, a on najpierw zamarkował rzut, pozwolił obrońcy wylądować na parkiecie i trafił do kosza tuż przed syreną. Był remis 103:103.

REKLAMA

Pierwsza taka sytuacja w historii NBA

W pięciominutowej dogrywce lepsi byli koszykarze z Los Angeles. Zaczęli od serii siedmiu punktów z rzędu i przewagę utrzymali do końca. Wciąż skuteczny był Luka Doncić. Jego trafienia znów rozpaliły emocje (110:108), ale do odrobienia straty nie wystarczyły. Los Angeles Lakers wygrali 119:110.

Był to mecz z pewnym podtekstem. Otóż Doncić kilka razy podkreślał, że jego absolutnym idolem jest LeBron, z którym w piątek toczył zacięte pojedynki. James w 43 minuty zanotował 39 punktów, 12 zbiórek, 16 asyst i 4 przechwyty. Kilka razy poderwał kibiców efektowanymi wsadami, trafiał też za trzy nawet w bardzo trudnych sytuacjach. Doncić był niewiele gorszy: kończył mecz z 31 pkt, 15 asystami i 13 zbiórkami. Po raz pierwszy w historii NBA, zdarzyło się, by dwóch rywali zanotowało w jednym meczu triple-doubles.

Wyniki pozostałych meczów:

Brooklyn Nets - Houston Rockets 123:116 (24:33, 37:26, 34:24, 28:33)

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 102:95 (19:26, 23:11, 26:24, 34:34)

Orlando Magic - Milwaukee Bucks 91:123 (27:31, 14:31, 30:26, 20:35)

Boston Celtics - New York Knicks 104:102 (22:23, 27:27, 26:24, 29:28)

Chicago Bulls - Detroit Pistons 112:106 (30:23, 27:29, 29:28, 26:26)

Sacramento Kings - Utah Jazz 102:101 (28:18, 23:30, 30:32, 21:21)

Golden State Warriors - San Antonio Spurs 110:127 (28:29, 27:28, 31:40, 24:30)