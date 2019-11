Kevin Durant przekazał kibicom fatalną wiadomość. "Nie ma szans, bym zagrał w tym sezonie"

31-letni Kevin Durant był bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów ostatnich lat. MVP finałów z 2017 i 2018 roku odszedł z Golden State Warriors, by podpisać kontrakt z Brooklyn Nets. Jego czteroletnia umowa będzie wart 164 mln dolarów. Skrzydłowy doznał jednak w czerwcu ciężkiej kontuzji Achillesa. - Wiele osób jest za to odpowiedzialnych. Kevin nie był wówczas gotowy do gry - przyznał rozgrywający ekipy, Kyrie Irving.

Kevin Durant nie wróci na parkiet w tym sezonie NBA

Od początku wszystko wskazywało na fakt, że Durant cały sezon poświęci rehabilitacji. "New York Times" przekonywał fanów NBA, że cały proces przebiega znacznie szybciej niż planowano i Amerykanin powróci na parkiet jeszcze w nadchodzących rozgrywkach. 31-latek jednak oficjalnie przekazał, że nie zdoła powrócić w sezonie 2019/2020 na parkiety NBA.

- Nie ma szans, żebym wrócił w tym sezonie do gry. Nawet nie myślę o tym. Każdego dnia się rehabilituję, to jest powolny proces. Nawet jeśli Brooklyn Nets awansują do fazy play off, to ja w niej nie zagram - powiedział Durant dla telewizji ESPN.