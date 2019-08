Marcin Gortat może wrócić do NBA. Poważna kontuzja Cousinsa szansą Polaka

Zobacz najnowszy odcinek "Cyfrowych atletów"

Do kontuzji DeMarcusa Cousinsa doszło na treningu Los Angeles Lakers, gdy Amerykanin zderzył się kolanami z kolegą z zespołu. Jak informują tamtejsze media, zawodnik może stracić cały sezon, gdyż przewiduje się, że jego leczenie i rehabilitacja potrwają około 10 miesięcy.

Nieszczęście Cousinsa może być szansą powrotu do NBA dla Marcina Gortata. Obaj grają na pozycji środkowego, a Polak pozostaje bez klubu od lutego, kiedy ogłoszono jego rozstanie z Los Angele Clippers. Dla naszego zawodnika byłaby to szansa na dołączenie do zespołu, który znajduje się w gronie faworytów do wygrania ligi w przyszłym sezonie. W Los Angeles Lakers grają bowiem takie gwiazdy jak LeBron James, Rajon Rondo czy Anthony Davis.

Kolejna kontuzja Cousinsa

Dla Cousinsa to kolejna kontuzja w karierze. W poprzednim sezonie, w barwach Golden State Warriors, Amerykanin zagrał 30 meczów. W trakcie pobytu w Oakland zmagał się z kontuzją mięśnia czworogłowego. Ostatecznie do swojej optymalnej dyspozycji nie zdołał wrócić, a jego zespół przegrał w finale z Toronto Raptors.