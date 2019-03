NBA. Koszmarna kontuzja Nurkica. Gracz Blazers doznał otwartego złamania nogi [DRASTYCZNE WIDEO]

lassaros przed chwilą 0

Kontuzja strasznie pechowa dla Nurkicia i całego zespołu w kontekście playoffs. Blazers na chwilę obecną mierzą się z Jazz, drużyną, która w sezonie zasadniczym może nie zachwyca, ale słynie z poukładania, co jest wielką zasługą trenera Quina Snydera. Przynajmniej do gry niebawem wróci C.J. McCollum.

Co do samej kontuzji - wygląda to koszmarnie, ale na szczęście - tylko wygląda. Przy obecnym stanie medycyny, zwłaszcza w NBA, Jusuf może wrócić za kilka miesięcy i grać na takim samym poziomie i obciążeniach, jak do tej pory - zwłaszcza, że ma dopiero 24 lata, a to sprzyja leczeniu. Znacznie gorsze są urazy wiązadeł w kolanach czy ścięgna achillesa, nigdy nie wiadomo, czy gracz powróci do tego poziomu gry, co przed kontuzją (Derrick Rose :/).



Pozostaje życzyć zdrowia i trzymać kciuki za jak najszybszy powrót na parkiet!