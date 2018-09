Marcin Gortat na Hawajach. Jedyny Polak w NBA zaczyna przygotowania do 12. sezonu w NBA

Na początku lipca Marcin Gortat trafił do Los Angeles Clippers w wyniku wymiany z Washington Wizards. W stolicy USA Polak spędził pięć sezonów, ale ostatni zakończył się rozczarowaniem dla drużyny, która niewiele znaczyła w walce o tytuł, ale i dla samego Gortata, którego statystyki były najgorsze od dekady. A do tego doszły niesnaski wewnątrz drużyny.

Z Waszyngtonem rozstałem się na koleżeńskiej stopie. Nie ma między nami złej krwi. Z Johnem Wallem wymieniamy się wiadomościami. Ktoś musiał wziąć na siebie winę za ostatni sezon, ja byłem najstarszy, więc wziąłem to na siebie. Ale w grudniu wyślę im zdjęcie, gdy tu będzie 30 stopni, a u nich będzie śnieg. A, zauważcie: Wizards mają obóz treningowy w Richmond, a my na Hawajach - mówił Marcin Gortat podczas poniedziałkowego spotkania z mediami.

Polak był uśmiechnięty, tryskał humorem, żartował. Widać po nim, że zmiana otoczenia mu służy i na swój 12. już sezon w NBA czeka z wypiekami na twarzy. Gortat od kilku tygodni był już w Los Angeles. Z nowymi kolegami z drużyny trenował jeszcze przed rozpoczęciem obozu, rozgrywali mecze sparingowe, by lepiej się poznać. We wtorek już był na Hawajach, gdzie Clippers będą przygotowywać się do sezonu.

„Potrafię też inne rzeczy”

Jeśli u Gortata szukać czegoś, co jego grę w NBA odróżnia od reszty, to są to zasłony. Od kilku sezonów NBA udostępnia zaawansowane statystyki i z nich wynika, że po zasłonach stawianych przez Gortata pada najwięcej punktów w NBA. Zapytany przez dziennikarzy z Los Angeles, w czym tkwi sekret jego zasłon, zażartował, że chodzi o dźwiganie ciężarów na siłowni. Ale potem już mówił na serio.

-Chodzi o pasję, korzystanie ze swojego koszykarskiego IQ. Jedną rzeczą jest postawić zasłonę, a drugą to trafić rzut po takiej zasłonie albo dobrze wykorzystać taką sytuację. Miałem szczęście, by ostatnio grać z dwoma świetnymi koszykarzami, którzy potrafili z tego korzystać, mam na myśli Johna Walla i Bradleya Beala. Oni też sprawili, że moja gra wyglądała lepiej. Wierzę, że w Clippers też będę mógł sprawić, że moi koledzy będą lepsi. Będę się poświęcał i koncentrował na stawianiu zasłon, zbiórkach i ułatwianiu roboty innym. Poza stawianiem zasłon potrafię robić też inne rzeczy. Mam nadzieję, że będę miał pozytywny wpływ na drużynę - powiedział Gortat.

Przyznał, że jednym z jego marzeń była gra w Los Angeles, choć z tym miastem wiąże się też finałowa porażka ówczesnej drużyny Gortata ,Orlando Magic. - W 2009 roku Kobe Bryant zabrał mi mistrzostwo NBA i nienawidzę go z tego powodu. I on o tym wie (śmiech). Gra w Los Angeles była na liście moich celów, a do tego moim trenerem jest Doc Rivers. To świetny trener i lider, który pomoże mi być tym, kim byłem przez ostatnich 10 lat. Gdy tylko pojawiła się szansa na grę w LA, byłem gotowy. Cieszę się, że trafiłem do Clippers. Kalifornia jest piękna, pogoda jest wspaniała, a klub jest świetnie zorganizowany - mówił.

Będzie „Polska Noc” w LA

Marcin Gortat zapowiedział też, że w Los Angeles zorganizuje swoją tradycyjną już „Polską Noc”. Ma nadzieję, że zaproszenie na to wydarzenie przyjmie prezydent RP. - Wiem, że w Los Angeles jest duża Polonia i bardzo mnie to cieszy, bo będę chciał tu zorganizować „Polską Noc”. Prawdopodobnie będzie to 6 stycznia. W hali może być nawet tysiąc polskich kibiców. Mam nadzieję, że polski prezydent przyleci na „Polską Noc”, wkrótce wyślemy zaproszenie. Jest tu wielu aktorów i celebrytów, więc to dla mnie szansa na budowę swojej marki - powiedział.

- Jako koszykarz wnoszę nie tylko to, co potrafię na boisku, ale przychodzę z moją kulturą, jestem jedynym Polakiem w NBA i wiele się ode mnie oczekuje, jest wielka presja na moich barkach. 40 mln ludzi śledzi moje mecze, więc muszę dawać dobry przykład - dodał.

Clippers do sezonu przygotowują się na Hawajach. Przed wznowieniem rozgrywek sprawdzą swoją formę w pięciu sparingach. Pierwszy już w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu z Sydney Kings, który rozegrają w Honolulu. Clippers sezon zaczną 17 października meczem z Denver Nuggets.

