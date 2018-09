"SI": Gortat poza Top100 najlepszych koszykarzy NBA

Magazyn „Sports Illustrated” od lat szereguje zawodników na podstawie ich potencjału przed zbliżającym się sezonem. Prezentowana jest najlepsza setka, co kilka dni ujawniane są kolejne typy dziennikarzy. Dwa lata temu Gortat w zestawieniu był 55., przed rokiem został 66. najlepszym koszykarzem NBA. W tym roku zabrakło dla niego miejsca w pierwszej setce.

Rob Mahoney, jeden z autorów rankingu, tak tłumaczy nieobecność Gortata. - Gracze, którzy po prostu dobrze wykonują swoją robotę, są NBA cenieni, ale w przypadku Gortata to może być za mało, by przezwyciężyć kolejny regres w jego grze. Gdy John Wall domagał się bardziej atletycznego środkowego, miało to swoje powody w rzeczywistości. Gortat wygląda na wolniejszego, co daje mu mniej szans na punkty. Jego wejścia, które kiedyś kończył wsadami, teraz musi kończyć rzutami. Jego umiejętności się nie zmieniły, spadło za to tempo, a to ma wpływ na efekt końcowy. Poruszanie się o krok wolniej nie działa na korzyść jego słabnącej gry w obronie. Gortat nigdy nie był wielkim skoczkiem, ale przynajmniej umiał się wcisnąć w odpowiednie miejsce i utrudniać rzuty samą swoją obecnością. To już nie te czasy. A przynajmniej nie w roli gracza pierwszej piątki zespołu na miarę play-off.

Gortat nie znalazł się w pierwszej setce, ale trafił do ciekawego grona zawodników pominiętych, przy których "SI" zadało sobie trud, by wyjaśnić, czemu na miejsce w Top100 nie zasłużyli. Są w nim m.in. Dwyane Wade (Miami Heat), Carmelo Anthony (Houston Rockets), Markelle Fultz (Philadelphia 76ers), czyli numer 1 zeszłorocznego draftu, Danilo Gallinari (LA Clippers), George Hill (Cleveland Cavaliers).

Gortat w lipcu został oddany wymianie przez Washington Wizards do Los Angeles Clippers. Polak ma do końca sezonu ważny kontrakt. Nie wiadomo, czy zdecyduje się na kontynuowanie kariery. W lutym Gortat skończy 35 lat.

Sezon NBA rozpocznie się 16 października. Gortat w barwach Clippers zadebiutuje dzień później w wyjazdowym meczu z Denver Nuggets. Wcześniej będzie można go zobaczyć w spotkaniach sparingowych.

