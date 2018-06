Draft NBA. Czy Luka Doncić zostanie wybrany z numerem jeden?

jakubjag godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Doncic nie będzie numerem jeden i trener Kokoskov tego nie zmieni. Po pierwsze to nie trener wybiera zawodnika w drafcie tylko Dyrektor Generalny. Ryan McDonough i tak przez kibiców jest nielubiany tak jak i właściciel Robert Sarver i nie będzie chciał jeszcze bardziej podpaść kibicom, którzy chcą DeAndre Aytona, a nie Doncica. Poza tym Kokoskov jest w klubie od 5 minut, a Ayton gra na Uniwersytecie Arizony, był przez Phoenix obserwowany cały sezon, Aytona chcą koszykarze Phoenix co jasno dawali do zrozumienia w wywiadach. Ayton wziął udział w oficjalnym treningu tylko z Phoenix. 99%, że to własnie on będzie numerem jeden.

Co jeszcze działa na korzyść Aytona? Phoenix Suns nie ma ani jednego dobrego gracza podkoszowego, za to ma kilku młodych utalentowanych obwodowych. Ayton idealnie pasuje dla tej drużyny. Doncic mógłby zachwiać pozycję największej gwiazdy Phoenix Devona Bookera, któremu niedługo kończy się kontrakt więc Phoenix będzie robiło wszystko by go zatrzymać.

poza tym w NBA mają bardzo złe doświadczenia z graczami z Europy i europejskimi "złotymi dziećmi". Za dużo drużyn zmarnowało już wysokie numery draftów na graczy z Europy. Kibice New York Knicks wygwizdali wybór z "4" Porzingisa właśnie z tego powodu. On co prawda sprawdził się w NBA i kibice zmienili o nim zdanie, ale to w ostatnich latach wyjątek od reguły.

Doncic być może będzie numerem dwa w Sacramento gdzie General Manager jest Vlade Divac. Jeśli nie weźmie go Sacramento to nie zdziwię się jak wypadnie z TOP5. A w artykule pana Owczarka specjalnie zabrakło analizy, kogo potrzebuje i chce Phoenix Suns czyli ekipa, która ma pierwszy wybór draftu...własnie dlatego, że nie pasowało to do koncepcji, że Doncic będzie numerem jeden. Więc mamy tu tylko lakoniczną informację o tym, że trenerem Phoenix niedawno został Kokoskov.