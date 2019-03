Marcin Gortat bogatym bezrobotnym. Co dalej z jego karierą? Polak zapowiedział, co na pewno nie wchodzi w grę

lassaros 2 godziny temu Oceniono 14 razy 12

To najlepsze, co Gortat może zrobić. Jeśli jeszcze jakiś zespół będzie potrzebować doświadczonego centra, to Marcin pogra jeden, maks dwa sezony i zakończy karierę na swoich warunkach. A wiemy, że taki center zawsze się przyda, choćby na playoffs, gdzie potrzebna jest długa ławka i wartościowi zmiennicy, a do takich on wciąż należy.

A jeśli nie będzie już w NBA potrzebny, to i tak swoje osiągnął, nie ma potrzeby by rozmieniać się na drobne.



Można Gortata krytykować za wiele rzeczy: że nigdy nie rozwinął swojego rzutu, że jednowymiarowy, że udzielał bezmyślnych wypowiedzi w wywiadach, czy idiotycznie odpowiadał swoim krytykom na Twitterze. Ale nie mieliśmy i nie będziemy prędko mieć Polaka, który w NBA grałby przez tyle sezonów, w dodatku przez połowę kariery jako gracz pierwszej piątki.

Marcin, gdyby tylko chciał, mógł spędzać 2 miesiące w roku na Bahamach, ale on wolał w trakcie swojego urlopu przyjeżdżać do Polski, organizować campy, rozkręcać fundację i tworzyć szkoły mistrzostwa sportowego. Pracował ciężko, by w NBA się utrzymać, miał okazję grać w playoffs, był wymieniany w 10 najbardziej wartościowych centrów w lidze, do tego jest (był?) jednym z najlepiej stawiających zasłony graczy. Pod względem kariery sportowej nie mam mu wiele do zarzucenia.



Zdrowia!