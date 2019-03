Koszykówka. Znamy rywali Polaków na mistrzostwach świata! Świetne losowanie

Biało-czerwoni po 52 latach nieobecności w czempionacie wystąpią na mistrzostwach świata w koszykówce. W sobotę 16 marca odbyło się losowanie, które rozdzieliło drużyny do grup. Ceremonię losowania poprowadziły takie gwiazdy, jak Kobe Bryant, były wybitny chiński koszykarz Yao Ming czy amerykańska gwiazda Jason Derulo.

Polska z szansami na awans?

Kobe Bryant dolosował Polaków do grupy A. Oznacza to, że Polska zagra z Wenezuelą, Chinami oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej. To znakomite losowanie dla naszego kraju, bo Polska trafiała praktycznie na najsłabszych możliwych rywali.

Pierwszy raz w historii mistrzostwa odbędą się w rozszerzonej formule. Wystąpią w nich 32 drużyny. Turniej potrwa 16 dni. Pierwszą fazę zaplanowano w dniach 31 sierpnia - 5 września. Druga faza 6-9 września, a faza pucharowa odbędzie się w dniach 10-15 września.

Jeśli drużyny zajmą w grupie miejsca 3. i 4. to również zagrają w dodatkowych meczach o miejsca 17-32.