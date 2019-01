NBA. Najlepszy mecz Marcina Gortata w sezonie

cxubmsqq1 pół godziny temu Oceniono 1 raz -1

Po dlugiej przerwie, kiedy to Gortat gral na swym zwyklym, czyli (bardzo) slabym poziomie (wiec panowala mass-medialna cisza), oczywiste dla mnie bylo, iz bedzie artykul n/t Polaka… Po raz pierwszy mial on dzisiejszej nocy double-double w tym sezonie, a przeciez polowa sezonu tuz, tuz (Clippers brakuje do niej raptem 3 meczy).



Nic, Gortat zagral rzeczywiscie dobre spotkanie, podobnie do reszty zespolu. Problem w tym, iz gral z Suns, czyli nie tylko zdecydowanie najgorsza druzyna na Zachodzie, ale jedna z dwoch najslabszych w calym NBA. Wygrali oni dotad niecale 25% swych spotkan, raptem 9 meczy. Jest takie powiedzenie – ‘gra sie tak jak przeciwnik pozwala’. A ten pozwalal Gortatowi & Co na wszystko! Mogli wiec Clippers dac odpoczac Harrell’owi, a Gortat dostal 2.5 raza wiecej minut niz grajac przeciwko lepszym zespolom. O tym oczywiscie w artykule ani slowa….



Nie czarujmy sie – rzeczywista wartosc polskiego centra pokazuja mecze z lepszymi zespolami niz z miernymi Suns. Ciekawe, czy Gortat rownie dobrze zagra np. w dwoch nastepnych meczach, z Magic/Hornets, czy chocby otrze sie o d-d? Zycze mu by odnalazl forme sprzed chocby dwoch lat bo jedna jaskolka w sezonie 18/19 wiosny nie czyni…. By rzecz ustawic w perspektywnie: kiedys (sezon 2011/12), w Phoenix, mial Gortat double-double jako … srednia z calego sezonu, obecnie (polowa sezonu) osiagnal to po raz … pierwszy….