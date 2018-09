Eliminacje mistrzostw świata 2019. Takiego meczu reprezentacja Polski koszykarzy potrzebowała

Jeśli coś może scementować drużynę, to właśnie taka wygrana. Bo przygotowania do tego meczu nie układały się tak, jak należy. Bo największe braki w polskiej kadrze były tam, gdzie zespół z Chorwacji miał swoje największe atuty. Bo rozgrywany w piątek mecz z Włochami zakończył się fatalnie - Polacy walczyli przez 35 minut, by w końcówce zwiesić głowy, pozwolić na wysokie zwycięstwo i dać kolejny powód do zwątpienia w koszykarzy.

Od EuroBasketu w 2017 roku zakończonego już po fazie grupowej reprezentacji Polski brakowało przekonywującej wygranej z rywalem z klasy średniej-wyższej. Ba, brakowało solidnej gry z rywalami na swoim poziomie (porażka z Węgrami, która skomplikowała drogę na MŚ). A zwycięstwo z Chorwacją to coś więcej niż dwa punkty w tabeli grupy J.

Trener Mike Taylor nie miał do dyspozycji wszystkich najlepszych koszykarzy. Najwięcej problemów było pod koszem. Marcin Gortat, czyli jedyny Polak w NBA, po EuroBaskecie w 2015 roku kadrę porzucił. Urazy wykluczyły Macieja Lampego, Jakuba Wojciechowskiego, Przemysława Karnowskiego, reprezentacje nie mógł też pomóc Adam Łapeta, a ochoty na bieganie dla kadry nie ma już Damian Kulig. W ostatniej chwili powołano już 28-letniego, ale na tym poziomie nieopierzonego debiutanta, Krzysztofa Sulimę. I to na mecz z rywalem, który blisko obręczy ma graczy z kontraktami z NBA.

I nie pękli. Na zgrupowanie przyjechali zawodnicy, w których nie zawsze się wierzy, ale swoją ambicją, wolą walki, zawziętością i pasją są czasami w stanie przenosić góry. W meczu z Chorwacją brakowało koszykarskiej jakości, ale wysokie noty za styl nie dają przepustki na mistrzostwa świata. Ten awans trzeba sobie wyszarpać. A do tego idealnie pasują tacy gracze jak Kamil Łączyński, Sulima czy Adam Hrycaniuk.

Często niedoceniani i skreślani. Czujący, że mają coś do udowodnienia. Zawsze pracowici, by nadrobić czy to braki fizyczne czy w umiejętnościach. Ale zawsze zostawiający serce na parkiecie. Idealnie uzupełnili liderów - Mateusza Ponitkę, który szarpał się i przepychał od samego początku, Adama Waczyńskiego, który najlepiej czuje się, gdy kosz rywali może dziurawić rzutami z dystansu, czy A.J. Slaughtera.

-Licząc z trenerami było dwudziestu bohaterów - mówił Hrycaniuk, który zagrał jeden z najlepszych meczów kadrze (14 punktów, 9 zbiórek). - Szkoda, że przerwa reprezentacyjna się już kończy. Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną - dodawał Ponitka. - To zwycięstwo jest nagrodą dla koszykarzy za to, jakim są zespołem. Dorośli do tego wyzwania. Zapracowali na wygraną i cała chwała należy się im - to słowa trenera Taylora.

Bo w zwycięstwo uwierzyć było trudno. Przez 30 minut Chorwaci mieli delikatną kontrolę nad meczem, choć nie odskoczyli ani razu na więcej niż pięć punktów. Gdy Polacy odskoczyli na osiem punktów, rywale prowadzeni przez gwiazdy z NBA rzucili się do odrabiania strat i momentalnie doszli na punkt. Wydawało się, że jest po reprezentacji Polski. Ostatnio pod taką presją się w końcu uginali. Nie tym razem.

To Chorwaci mając 15 sekund do końca meczu i akcję ofensywną, wyrzucili piłkę w aut. To Kamil Łączyński do spółki z A.J. Slaughterem sprytnym wprowadzeniem piłki do gry dali biało-czerwonym przewagę w końcówce. - Nie byliśmy w stanie powstrzymać ich ataków, nie graliśmy sprytnie. Nie wiem co powiedzieć - dukał zrezygnowany Bojan Bogdanović, na co dzień koszykarz Indiana Pacers.

Tego dawno pod polskim koszem nie było. Biało-czerwoni nie pękli, gdy rywal zaczął gonić w końcówce. W ostatnich sekundach wykazali się sprytem i wyrachowaniem. I dlatego to zwycięstwo znaczy tak wiele.

Ale to nie znaczy, że do mistrzostw świata, które w 2019 roku zorganizują Chiny, prowadzi autostrada. Teraz wyzwania będą jeszcze większe. Bo wciąż trzeba unikać wpadek, by na rywali się nie oglądać. Piekielnie ważny będzie listopadowy mecz z Holandią, która w poniedziałek padła dopiero po dwóch dogrywkach z Litwą. To w teorii najsłabszy zespół grupy J, ale to będzie idealny test charakteru tej grupy.

Po wygranej z Chorwacją argumentów by w polskich koszykarzy wątpić jest mniej.