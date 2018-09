Pięciokrotny Mistrz Świata we wsadach wystąpi we Wrocławiu

Oprócz Lipka w konkursie wystąpią też Maciej Głowacki, Szymon Badowski i Karol Skorowski.

Udział Lipka gwarantuje wysoki poziom i ekscytujące ewolucje. Lipek jest pięciokrotnym Mistrzem Świata cyklu FIBA 3x3 Tour, członkiem Dunk Elite, prestiżowej organizacji zrzeszającej profesjonalnych dunkerów. Swój pierwszy wsad Lipek wykonał gdy miał 16 lat, a pierwszy poważny sukces w jego karierze to zwycięstwo w Nike World Basketball Festival 2012 w Barcelonie. W tym samym roku LeBron James podczas Nike+Basketball Dunk nominował go do udziału w finale konkursu wsadów. W 2014 roku Lipek wygrał konkurs w odbywającym się w Paryżu turnieju Quai54, jedynym turnieju koszykówki ulicznej, który sponsorowany jest przez Jordan Brand.

Zmagania w turnieju w samym centrum Wrocławia – na Placu Solnym – przyciągną bardzo mocne drużyny z całej Polski. Najlepszy zespół turnieju Feel The Bit otrzyma Bitcoina – czyli równowartość około 25 tysięcy złotych. 3×3 Feel The Bit to pierwszy turniej na świecie, w którym nagrodą jest kryptowaluta.

Drugi i trzeci zespół, zwycięzca konkursu wsadów i rzutów za trzy punkty, podzielą się kolejnym Bitcoinem. – Zapowiada się mega wydarzenie, z naszej strony zrobiliśmy wszystko, aby zapewnić wysoki poziom zawodów, mnóstwo atrakcji koszykarskich i około koszykarskich. Konkurs wsadów będzie czymś niezwykłym dla mieszkańców Wrocławia, bo Lipek to klasa sama w sobie. A mecze? Zawodnicy zapowiedzieli nam już w rozmowach zakulisowych, że nie będzie lekko, a na boisku będzie wojna – mówi Kajeatn Maćkowiak, jeden z założycieli firmy CoinDeal, głównego sponsora turnieju.

Wśród innych atrakcji są m.in. charytatywny konkurs rzutów za trzy punkty, w którym udział wezmą Jerzy Binkowski, Maciej Zieliński – legendy Śląska Wrocław, raper Adrian „Sitek” Kryński i Jakub Roskosz, bloger mody męskiej i właściciel portalu mvpmagazyn.pl. Dochód z tego wydarzenia zostanie przeznaczony na wybrany przez zwycięzcę cel. Imprezę poprowadzi doskonale znany raper Waldemar Kasta.

Turniej rozpoczyna się o godzinie 10:30 i potrwa do 19:00. Szczegółowe informacje i harmonogram imprezy można znaleźć na stronie feelthebit.co oraz na Facebooku. Głównym sponsorem imprezy jest założona przez trzech wrocławian firma Coindeal, która bardzo mocno angażuje się w sport – głośny było w lipcu zaangażowanie giełdy w sponsoring Wolverhampton Wanaders, beniaminka Premier League.