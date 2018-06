Koszykówka. James Harden wybrany MVP sezonu zasadniczego

W sezonie zasadniczym James Harden wystąpił w 72 meczach, a jego statystyki są bardzo imponujące. Średnio zdobywał aż 30, 4 punktów na mecz. Do tego dorzucił: 8,8 asyst i 5,4 zbiórek. I poprowadził Houston Rockets do najlepszego bilansu nie tylko w Konferencji Zachodniej, ale w całej NBA. Król strzelców NBA wyprzedził w zestawieniu Anthony'ego Davisa z New Orleans Pelicans oraz LeBrona Jamesa z Cleveland Cavaliers.

Rockets w fazie play-off dotarli do finału na Zachodzie, w którym przegrali z obrońcami tytułu, Golden State Warriors. "Wojownicy" w wielkim finale NBA nie mieli problemów z ograniem Cleveland Cavaliers.

Kto jeszcze został wyróżniany podczas gali w Kalifornii?

Debiutant roku: Ben Simmons z Philadelphii 76ers

Trener roku: Dwane Casey (zwolniony z Toronto Raptors i zatrudniony w Detroit Pistons)

Najlepszy obrońca: Rudy Gobert z Utah Jazz

Najlepszy rezerwowy: Lou Williams z Los Angeles Clippers