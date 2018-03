NBA. Wizards przegrali czwarty mecz z rzędu. Grał Marcin Gortat

cxubmsqq1 pół godziny temu 0

Awans jest na 99.99% pewny, redaktorze. Tylko jesli Wizards przegraja wszystkie swoje kolejne/ostatnie mecze (a graja ich jeszcze siedem) a jednoczesnie Pistons wygraja swoje wszystkie mecze to zespol z Detroit ich wyprzedzi. Bardzo, bardzo malo to prawdopodobne...



Aha 'wyczyn Gortata' to pestka w porownaniu z 'wyczynem' jego vis-à-vis - Drummond zdobyl 24 punkty oraz mial 23 zbiorki. Inna sprawa, iz w porownaniu do swych innych meczow w tym sezonie to Marcin i tak zagral w miare przyzwoicie.