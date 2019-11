Karol Domagalski walczył o życie i był w śpiączce farmakologicznej. Błyskawiczny powrót do treningów

Do wypadku doszło w czerwcu, tuż po górskiej premii, którą Domagalski wygrał na jednym z podjazdów nieopodal Nowego Targu. 29-letni kolarz podczas zjeżdżania nagle przewrócił się i wpadł do rowu. Tam uderzył w betonowy przepust. Doznał rozległych obrażeń wewnętrznych i wielu złamań. Bardzo szybko trafił do szpitala w Nowym Targu, gdzie przeszedł dwie operacje. Dopiero po 3 tygodniach został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, po czym rozpoczął rehabilitację.

REKLAMA

Zobacz wideo poniżej, w którym Tomasz Marczyński, reprezentant Polski, opowiada o wypadkach w kolarstwie:

Kolarz Teamu Hurom wraca już do zdrowia, a także przechodzi rehabilitację. Jego stan poprawił się już na tyle, że mógł rozpocząć treningi. Na Twitterze udostępnił zdjęcie podczas jazdy na rowerze stacjonarnym. - Zaczynamy zabawę - skomentował jazdę Karol Domagalski.