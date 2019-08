Rafał Majka wyróżniony. Będzie liderem na Vuelta a Espana

Polski kolarz o Tour de France:

Rafał Majka nie startował w tym roku w Tour de France, bo przygotowywał się do udziału w hiszpańskiej Vuelcie. Wyścig rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 15 września. To już 74. edycja wyścigu dookoła Hiszpanii. Wiemy, już że w barwach Bora-Hansgrohe wystartuje dwóch Polaków. Liderem niemieckiej grupy będzie Rafał Majka. Prócz Majki, w Hiszpanii pojedzie także Paweł Poljański.

Majka pojedzie w Vuelcie po raz siódmy. Najlepiej poszło mu cztery lata temu, gdy był 3. w klasyfikacji generalnej. W 2017 roku wygrał zaś jeden z etapów. Bora-Hansgrohe zgłosiła do Vuelty także: Shane'a Archbolda, Sama Bennetta, Jean-Pierre'a Druckera, Felixa Grossschartnera, Gregora Muehlbergera i Davide'a Formolo.